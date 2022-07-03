"Ми повернемося завдяки тактиці та нарощуванню зброї": Зеленський про відхід ЗСУ з Лисичанська

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

Зеленський зазначив, що військовослужбовцям дали наказ про відхід з Лисичанська, щоб зберегти життя людей.

"І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї", - сказав він.

За його словами, Росія зосередила на Донбасі "найбільшу вогневу потугу".

"Росія має достатньо "смерчів", "ураганів", "градів", щоб знищувати в Україні місто за містом. Вони зібрали на Донбасі зараз свою найбільшу вогневу потугу. І вони можуть використовувати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Це реальність. Тому ми знищуємо потенціал окупантів – день за днем, прораховано, потужно. І, звичайно, отримані нами системи HIMARS та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль. Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що українські захисники успішно звільняють населені пункти на Харківщині та Херсонщині.

"Україна нічого не віддає. А коли хтось там у Москві щось доповідає про Луганську область – хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, у перші дні цього вторгнення, навесні й зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні. Поступово ми рухаємося вперед – і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі: Зміїний – гарний приклад цього. Буде день, коли те ж саме скажемо й про Донбас", - додав він.

Генеральний штаб Збройних Сил України о 19:20 за Києвом в неділю, 3 липня 2022 року, офіційно підтвердив повний відступ з міста Лисичанська Луганської області.

Ввечері 3 липня армія РФ обстріляла приватний сектор та спальний район Краматорська. Одна жінка травмувалась.

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