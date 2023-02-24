Ми повинні дотримуватися балансу, поки що відправимо танки, - Боррель про винищувачі для України
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель ствердив, що економічну, військову та гуманітарну підтримку України потрібно збільшувати, та є питання балансу
Про це Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю журналістам Радіо Свобода.
За словами голови дипломатії ЄС, необхідно продовжувати й збільшувати військову, економічну та гуманітарну підтримку.
"Це те, що ми намагалися та намагаємося робити. І це те, що ми маємо продовжувати робити. Я не збираюся винаходити велосипед. Мені потрібно просто виявляти впертість, наполегливість, стратегічне терпіння. Якщо українці опираються, ми маємо їх підтримати", - ствердив він.
Так, у відповідь на запитання щодо надання ЗСУ винищувачів, Жозеп Боррель зазначив, що потрібно балансувати між підтримкою та статусом безпосереднього учасника війни.
"Ми маємо уважно проаналізувати: який рівень нашої підтримки? Але, наскільки я розумію, цієї підтримки має бути стільки, скільки потрібно. Були суперечки щодо того, чи повинні ми давати танки? Так, ми збираємось надати танки. Чи ми повинні дати винищувачі? Це прохання президента Зеленського. У Мюнхені він просив про це. І ставилося питання про те, чи дослухаються держави-члени до цього прохання. А поки що відправмо танки, які обіцяли, бо танків там досі немає. А вони мають там швидко зʼявитися", - резюмував голова дипломатії ЄС.
- Нагадаємо, раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Росія не робить жодного зусилля в напрямку миру та закликав підтримати Україну мілітарно. Зокрема він заявив, що країни Європейського Союзу мають передати Україні усі запаси боєприпасів, що мають, оскільки українська армія гостро потребує їх для протистояння з РФ.
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