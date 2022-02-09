"Ми повинні мати план на випадок, якщо нас поставлять перед фактом ": нардеп Костенко про ідею "фінляндизації" України

Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Якщо ми говоримо про "фінляндизацію" - про це вже говорять, мене непокоїть, що це стоїть на порядку денному. Ми повинні говорити про те, що у нас записано в Конституції-рух до НАТО та ЄС. Ми не збираємось бути нейтральними, ми хочемо до європейської родини", - додав Костенко.



На його думку, Україна повинна мати план на цей випадок, якщо нас поставлять перед фактом - "ви повинні бути нейтральними 10, 20 років, бо це умова Путіна, інакше буде нападати".



"Якщо це буде фактом, ми повинні придумати план і сказати: щоб бути нейтральною країною, ми повинні мати 500 тис. армії з певним озброєнням і фінансуванням. Ви готові нам забезпечити? Тільки у цьому разі ми зможемо відчувати себе безпечно. І тоді питання до ЄС: ви розумієте, що в Україні найсильніша армія Європи, на яку намагається впливати РФ і намагається повернути її у свою

сферу впливу? Ми маємо виставляти свої пропозиції та умови, тому що, нейтралітет з чинними економічними можливостями є загрозою для нашого суверенітету", - підсмував він.





Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заперечує, що говорив з Володимиром Путіним про "фінляндизацію" України.