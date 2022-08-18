Генерал-майор запасу ЗСУ поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Ми повинні розгромити війська Російської Федерації, аби в них не було наступальної спроможності. Потім треба вичистити нашу землю від російського ворога й звільнити Крим. Але для цього нам потрібна допомога наших західних партнерів", - зазначив Кривонос.

Військовик додав, що не вірить у дипломатичне розвʼязання російсько-української війни.

"Наразі я не вірю в спроможність дипломатії по закінченню війни. Дипломати можуть долучитися до перемовин, коли РФ буде розгромлена. Хтось може сказати, що ми хочемо воювати до кінця - так і є. Росіяни також націлені воювати до переможного кінця. Всі їхні намагання розповісти про перемир'я - це введення в оману нас і всього світу", - зауважив Сергій Кривонос.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого до 18 серпня РФ втратила близько 44,3 тисячі окупантів, 1889 танків, 234 літаки та 197 гелікоптерів.

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