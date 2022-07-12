Про це заявив під час брифінгу в понеділок у Білому домі радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає "Укрінформ".

"Росія вже, по суті, провалила свої стратегічні цілі в Україні", - відзначив Салліван.

Він нагадав, як від початку Путін не приховував своїх намірів захопити Київ, знищити Україну як державу, стерти українську ідентичність та перетворити Україну на частину Росії.

"Вони не досягли цього. Київ, вистояв, Харків вистояв, Одеса вистояла, великі міста України на більшій території країни перебувають в українських руках, їх мужньо та вміло захищають українські військові за підтримки Сполучених Штатів і союзників по НАТО, а також інших країн з усього світу", - зауважив радник президента США.

Салліван підкреслив, що у Путіна нічого не вийшло.

"Він і надалі не зможе досягти своїх кінцевих цілей завдяки стійкості українського народу",- наголосив представник адміністрації США.

За його словами, хоча сили РФ останнім часом і змогли "дюйм за дюймом" просунутися на окремих ділянках на сході України, ЗСУ змусили заплатити їх за це високу ціну. Так само росіяни платять і через санкції Заходу.

"Ми продовжимо працювати з українськими військовими й українським урядом над стратегією, яка зрештою досягне своїх цілей як на полі бою, так і за столом переговорів", - підкреслив Салліван.

Старший радник конгресу США Массаро відзначив, що треба дозволити Україні бити по військових об'єктах у РФ і в окупованих Білорусі та Криму.

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