Про це написав старший радник конгресу США Пол Масаро в твітер.

"Україна має отримати дозвіл завдавати удари по військовим об'єктам в окупованій Білорусі, окупованому Криму і Росії", – зазначив він.

Масаро також зазначив, що війна Росії показала, "хто стане на захист демократії, а хто відмовиться від неї в той момент, щойно знадобиться чимось пожертвувати".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель каже, що міністри закордонних справ G20 мають різні погляди щодо війни Росії в Україні, і точка зору Євросоюзу поки "не у виграші".