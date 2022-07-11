Треба дозволити Україні бити по військових об'єктах у РФ і в окупованих Білорусі та Криму, - старший радник конгресу США Массаро
Україна має бити по військовим об'єктам там, звідки до неї прилітають ракети
Про це написав старший радник конгресу США Пол Масаро в твітер.
"Україна має отримати дозвіл завдавати удари по військовим об'єктам в окупованій Білорусі, окупованому Криму і Росії", – зазначив він.
Масаро також зазначив, що війна Росії показала, "хто стане на захист демократії, а хто відмовиться від неї в той момент, щойно знадобиться чимось пожертвувати".
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель каже, що міністри закордонних справ G20 мають різні погляди щодо війни Росії в Україні, і точка зору Євросоюзу поки "не у виграші".
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