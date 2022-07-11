Про це йдеться в блозі Борреля.

"Глобальна битва наративів в самому розпалі, і поки ми не у виграші. Як ЄС, ми повинні і далі спростовувати російську брехню і військову пропаганду, роз'яснюючи, хто несе відповідальність за агресію і, отже, за її наслідки", - зазначив він.

За словами Борреля, згода сторін "в абстрактних термінах" є головним висновком. Всі згодні, що потрібно захищати такі принципи, як територіальний суверенітет і незастосування сили. Однак коли це стосується конкретних тим, наприклад ситуації в Україні, думки часто мають інший вигляд.

"Жорстока правда полягає в тому, що національні інтереси часто перевершують загальну прихильність більш високим ідеалам", - зауважив він.

Очільники європейської дипломатії наголосив на розбіжностях при обговоренні теми продовольчої та енергетичної безпеки. Боррель підкреслив, що криза викликана не Євросоюзом або міжнародними санкціями. Причиною кризи стала війна Росії в Україні.

Боррель зауважив, G7 і їх союзники єдині в засудженні військової операції і в спробах притягнути Росію до відповідальності. Але більшість країн "глобального півдня” часто дотримуються іншої точки зору.

За його словами, деякі більше стурбовані наслідками для своєї країни, а не тим, хто несе відповідальність, деякі скаржаться на "подвійні стандарти" або хочуть зберегти хороші відносини з Росією, інші побоюються займати чиюсь позицію, побоюючись, що це поставить під загрозу їх геополітичні інтереси.

Боррель вважає вельми показовим хід самої зустрічі G20. Адже міністр закордонних справ Лавров покинув зустріч G20 відразу після свого виступу на першій сесії.

"Це рішення говорить вам все, що вам потрібно знати про те, наскільки Росія дійсно піклується про багатосторонні форуми. Я сподіваюся, що деякі члени G20", - додав він.

Агентство Reuters повідомило, що на початку зустрічі міністрів закордонних справ G20, коли голова МЗС РФ Лавров потис руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки "Коли ви зупините війну" і "Чому б вам не припинити війну".

Пізніше голова МЗС Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю G20 через ймовірність присутності на зустрічі Лаврова.

Так, у цілому, очільнику МЗС Росії влаштували бойкот на зустрічі G20, через що він достроково залишив саміт.

А дипломати з країн G20 під час зустрічі так і не змогли знайти спільну мову щодо війни Росії в Україні та домовитися про те, як впоратися з її глобальними наслідками.

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