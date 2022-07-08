Дипломати G-20 не досягли єдності щодо ситуації в Україні
Дипломати з країн G20 під час зустрічі на Балі не змогли знайти спільну мову щодо війни Росії в Україні та домовитися про те, як впоратися з її глобальними наслідками
Про це пише Associated Press.
Видання повідомляє, що дипломати не узгодили підсумкове комюніке і не зробили традиційного групового фото, як це робилося в попередні роки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров демонстративно ігнорували один одного коли були присутні в одній кімнаті.
Зустріч розпочалася лише через кілька годин після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку, що спонукало його міністра закордонних справ Ліз Трасс покинути Балі, і під час зустрічі повідомили, що колишнього прем’єр-міністра Японії Абе Сіндзо застрелили. І Джонсон, і Абе добре відомі членам сім’ї G-20, вони брали участь у численних подібних конференціях і самітах лідерів у минулому. Однією з цілей п’ятничної зустрічі було закласти основу для майбутнього саміту G-20, який Індонезія прийматиме в листопаді.
Міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Л.П. Марсуді закликала групу, до якої входили Лавров, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, Блінкен і кілька європейських колег, подолати недовіру заради планети, яка стикається з численними викликами від коронавірусу до зміни клімату, а також України.
"Світ ще не оговтався від пандемії, але ми вже зіткнулися з іншою кризою: війною в Україні. Наслідки відчуваються в усьому світі у продовольстві, енергії та фізичному просторі", - сказала Марсуді.
Вона зазначила, що бідні країни та країни, що розвиваються, зараз стикаються з тягарем дефіциту палива та зерна, спричиненого війною в Україні, і сказала, що Велика двадцятка зобов’язана активізуватися та вирішити це питання. За її словами, війна в Україні похитнула цей порядок, Лавров в той час перемішував папери на своєму місці між міністрами закордонних справ Саудівської Аравії та Мексики.
Але після завершення зустрічі міністерка не змогла вказати на будь-які домовленості, досягнуті всіма учасниками. Вона додала, що лише "деякі країни висловили засудження акту вторгнення" Росії.
Ні Лавров, ні Блінкен не розмовляли один з одним, хоча сиділи за одним великим столом переговорів.
На запитання, чому не було групового фото, Лавров відповів: "Я нікого не запрошував сфотографуватися разом зі мною. Очевидно, що вони використовували G-20 для цілей, які не були передбачені під час її створення".
На другій сесії G-20 Блінкен звинуватив Москву у блокуванні мільйонів тонн зерна в українських портах. Офіційні особи США натякнули, що групового комюніке не буде, як це було в попередні роки, коли група робила спільні заяви з ключових питань, таких як тероризм, транснаціональна злочинність, клімат і економічні питання, які розглядалися як плани глобальних дій.
Намагаючись йти нейтральним шляхом, цьогорічний президент G-20, Індонезія, виклала порядок денний, який за своєю суттю не викликає розбіжностей політичного характеру. Країна намагалася зберігати нейтралітет щодо вторгнення Росії в Україну, і президент Джоко Відодо був обережним у своїх коментарях.
- На зустрічі G-20 Франція запропонувала посилити фінансову та гуманітарну підтримку України на саміті G20.
- Голова МЗС Росії Сергій Лавров достроково залишив саміт G20 через бойкот представників інших країн.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба виступив з онлайн-промовою на зустрічі міністрів G20 та закликав світ дати рішучу відповідь російській агресії.
- Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок звинуватила РФ у відмові від переговорів після того, як глава МЗС РФ Сергій Лавров покинув саміт G20.
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