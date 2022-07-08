Дипломати G-20 не досягли єдності щодо ситуації в Україні

Про це пише Associated Press.

Видання повідомляє, що дипломати не узгодили підсумкове комюніке і не зробили традиційного групового фото, як це робилося в попередні роки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров демонстративно ігнорували один одного коли були присутні в одній кімнаті.

Зустріч розпочалася лише через кілька годин після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку, що спонукало його міністра закордонних справ Ліз Трасс покинути Балі, і під час зустрічі повідомили, що колишнього прем’єр-міністра Японії Абе Сіндзо застрелили. І Джонсон, і Абе добре відомі членам сім’ї G-20, вони брали участь у численних подібних конференціях і самітах лідерів у минулому. Однією з цілей п’ятничної зустрічі було закласти основу для майбутнього саміту G-20, який Індонезія прийматиме в листопаді.

Міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Л.П. Марсуді закликала групу, до якої входили Лавров, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, Блінкен і кілька європейських колег, подолати недовіру заради планети, яка стикається з численними викликами від коронавірусу до зміни клімату, а також України.

"Світ ще не оговтався від пандемії, але ми вже зіткнулися з іншою кризою: війною в Україні. Наслідки відчуваються в усьому світі у продовольстві, енергії та фізичному просторі", - сказала Марсуді.

Вона зазначила, що бідні країни та країни, що розвиваються, зараз стикаються з тягарем дефіциту палива та зерна, спричиненого війною в Україні, і сказала, що Велика двадцятка зобов’язана активізуватися та вирішити це питання. За її словами, війна в Україні похитнула цей порядок, Лавров в той час перемішував папери на своєму місці між міністрами закордонних справ Саудівської Аравії та Мексики.

Але після завершення зустрічі міністерка не змогла вказати на будь-які домовленості, досягнуті всіма учасниками. Вона додала, що лише "деякі країни висловили засудження акту вторгнення" Росії.

Ні Лавров, ні Блінкен не розмовляли один з одним, хоча сиділи за одним великим столом переговорів.

На запитання, чому не було групового фото, Лавров відповів: "Я нікого не запрошував сфотографуватися разом зі мною. Очевидно, що вони використовували G-20 для цілей, які не були передбачені під час її створення".

На другій сесії G-20 Блінкен звинуватив Москву у блокуванні мільйонів тонн зерна в українських портах. Офіційні особи США натякнули, що групового комюніке не буде, як це було в попередні роки, коли група робила спільні заяви з ключових питань, таких як тероризм, транснаціональна злочинність, клімат і економічні питання, які розглядалися як плани глобальних дій.

Намагаючись йти нейтральним шляхом, цьогорічний президент G-20, Індонезія, виклала порядок денний, який за своєю суттю не викликає розбіжностей політичного характеру. Країна намагалася зберігати нейтралітет щодо вторгнення Росії в Україну, і президент Джоко Відодо був обережним у своїх коментарях.

На зустрічі G-20 Франція запропонувала посилити фінансову та гуманітарну підтримку України на саміті G20.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров достроково залишив саміт G20 через бойкот представників інших країн.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба виступив з онлайн-промовою на зустрічі міністрів G20 та закликав світ дати рішучу відповідь російській агресії.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок звинуватила РФ у відмові від переговорів після того, як глава МЗС РФ Сергій Лавров покинув саміт G20.

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