“Ми разом. Любимо один одного та підтримуємо”, - Ясько про затримання Саакашвілі
Народний депутат від фракції “Слуга народу” Єлизавета Ясько відреагувала на затримання Саакашвілі і заявила, що “ми разом, любимо один одного та підтримуємо”
Про це Ясько написала у Facebook.
Вона оприлюднила відео, яке було записане до від'їзду Саакашвілі до Грузії.
“Ми записали це відео до від‘їзду Михайла до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо. І я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Я його повністю підтримую. Михайло Саакашвілі - громадянин України, і ми повинні захищати наших громадян! Люблю”, - написала Ясько.
Відео з зізнанням з'явилося також увечері 1 жовтня на сторінці Саакашвілі у Facebook.
"Ми записали це відео до мого від'їзду в Грузію. Про те, що Грузія і Україна разом. І домовилися, що опублікуємо це відео у разі арешту. Я і Ліза Ясько разом", - написав Саакашвілі.
- Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі.
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