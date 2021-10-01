“Ми разом. Любимо один одного та підтримуємо”, - Ясько про затримання Саакашвілі

Про це Ясько написала у Facebook.

Вона оприлюднила відео, яке було записане до від'їзду Саакашвілі до Грузії.

“Ми записали це відео до від‘їзду Михайла до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо. І я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Я його повністю підтримую. Михайло Саакашвілі - громадянин України, і ми повинні захищати наших громадян! Люблю”, - написала Ясько.



Відео з зізнанням з'явилося також увечері 1 жовтня на сторінці Саакашвілі у Facebook.



"Ми записали це відео до мого від'їзду в Грузію. Про те, що Грузія і Україна разом. І домовилися, що опублікуємо це відео у разі арешту. Я і Ліза Ясько разом", - написав Саакашвілі.

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