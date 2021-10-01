Затримання Саакашвілі: МЗС України викликало посла Грузії
Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі
Про це сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна.
"До Міністерства закордонних справ запросили керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання Саакашвілі", - повідомив Ніколенко.
Зазначимо, що Саакашвілі має українське громадянство і є головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.
- Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
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