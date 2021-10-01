Затримання Саакашвілі: МЗС України викликало посла Грузії

Про це сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна.

"До Міністерства закордонних справ запросили керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання Саакашвілі", - повідомив Ніколенко.

Зазначимо, що Саакашвілі має українське громадянство і є головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.