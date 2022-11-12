"Ми ще побачимо багато таких зустрічей": Зеленський прокоментував повернення Херсона
Президент України Володимир Зеленський прокоментував повернення Херсона
Про це стало відомо з його вечірнього звернення.
"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. І ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо", - сказав він.
Також Зеленський зазначив, що так буде і в Генічеську, і в Мелітополі, українські війська прийдуть в усі міста та села Донбасу.
"Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення", - наголосив він.
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