Про це стало відомо з його вечірнього звернення.

"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. І ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо", - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що так буде і в Генічеську, і в Мелітополі, українські війська прийдуть в усі міста та села Донбасу.

"Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення", - наголосив він.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

Учора в п'ятницю, 11 листопада, в Херсоні відновилася трансляція українського телебачення

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

12 листопада військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра.

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