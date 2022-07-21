"Ми солідарні з українцями": у комп'ютерній грі FIFA 23 не буде російських команд
Розробник серії відеоігор жанру футбольних симуляторів повідомив, що у FIFA 23 не буде збірної Росії та російських клубів
Пише видання Eurogamer.
"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до наших партнерів у ФІФА та УЄФА, EA Sports не включатиме збірну Росії чи російські клуби у FIFA 23", - йдеться в заяві.
Реліз FIFA 23 заплановано на 1 жовтня 2022 року. Це буде остання FIFA від EA Sports, після чого назва гри зміниться.
- У березні EA оголосила, що припинить усі продажі ігор і контенту, включно з пакетами віртуальної валюти, в Росії та її союзнику Білорусі, поки триває вторгнення. Потім вони вилучили російську збірну та російські клуби з FIFA 22 і припинили продавати російські предмети в Ultimate Team.
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