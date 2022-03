Компанія EA зупинила продаж відеоігор у Росії та Білорусі, вони є авторами FIFA, UFC, NFC, Sims i Battlefield

Про це повідомляє Electronic Arts.



"Ми, як і раніше, шоковані ситуацією, яка розгортається в Україні. Приєднуємося до багатьох заяв, які закликають до миру. Ми вирішили припинити продаж наших ігор і контенту, включаючи пакети віртуальної валюти, в Росії та Білорусі. В результаті наші ігри та контент більше не будуть доступні для покупки в магазині в російському регіоні на сайті Origin або EA. Ми також працюємо з нашими партнерами по платформі, щоб видалити ігри з їхніх магазинів та припинити продаж нового внутрішньоігрового контенту в регіоні", – йдеться у заяві компанії.



Компанія Electronic Arts є автором низки популярних ігор у цілому світі. Вони створили такі відеоігри, як FIFA, UFC, Need for Speed, Sims, Battlefield, NHL, Medal of Honor, Plants vs Zombies.

2 березня компанія EA Sports прийняла рішення видалити Росію з футбольного симулятора FIFA і хокейної відеогри NHL.