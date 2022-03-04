Компанія EA зупинила продаж відеоігор у Росії та Білорусі, вони є авторами FIFA, UFC, NFC, Sims i Battlefield
Компанія Electronic Arts випустила заяву про зупинення продажу ігор та контенту в Росії та Білорусі
Про це повідомляє Electronic Arts.
"Ми, як і раніше, шоковані ситуацією, яка розгортається в Україні. Приєднуємося до багатьох заяв, які закликають до миру. Ми вирішили припинити продаж наших ігор і контенту, включаючи пакети віртуальної валюти, в Росії та Білорусі. В результаті наші ігри та контент більше не будуть доступні для покупки в магазині в російському регіоні на сайті Origin або EA. Ми також працюємо з нашими партнерами по платформі, щоб видалити ігри з їхніх магазинів та припинити продаж нового внутрішньоігрового контенту в регіоні", – йдеться у заяві компанії.
Компанія Electronic Arts є автором низки популярних ігор у цілому світі. Вони створили такі відеоігри, як FIFA, UFC, Need for Speed, Sims, Battlefield, NHL, Medal of Honor, Plants vs Zombies.
- 2 березня компанія EA Sports прийняла рішення видалити Росію з футбольного симулятора FIFA і хокейної відеогри NHL.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.23
Купівля 29.23Продаж 29.46
-
EUR
Купівля 32.96Продаж 32.8
- Актуальне
- Важливе