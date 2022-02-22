Ми в Грузії стоїмо за братню Україну, як вона стояла за нас, - ексфутболіст "Динамо", мер Тбілісі Каладзе

Про це Каладзе написав у twitter.

Він висловив переконання, що територіальну цілісність України та Грузії, яка також постраждала від російської агресії, незабаром буде відновлено.

"Грузія, 20% території якої окуповано, засуджує визнання Росією українських регіонів Донецька та Луганська. Ми в Грузії стоїмо за братню Україну, як вона стояла за нас. Я вірю, що незабаром і Україна, і Грузія відновлять свою цілісність, і бажаю їм миру", - написав Каладзе, який у 1998 - 2000 роках грав за "Динамо".

З 2017 року 43-річний Каха Каладзе є мером Тбілісі.

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