Ми в Грузії стоїмо за братню Україну, як вона стояла за нас, - ексфутболіст "Динамо", мер Тбілісі Каладзе
Колишній футболіст київського "Динамо", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе підтримав Україну на тлі визнання Росією "Л/ДНР"
Про це Каладзе написав у twitter.
Він висловив переконання, що територіальну цілісність України та Грузії, яка також постраждала від російської агресії, незабаром буде відновлено.
"Грузія, 20% території якої окуповано, засуджує визнання Росією українських регіонів Донецька та Луганська. Ми в Грузії стоїмо за братню Україну, як вона стояла за нас. Я вірю, що незабаром і Україна, і Грузія відновлять свою цілісність, і бажаю їм миру", - написав Каладзе, який у 1998 - 2000 роках грав за "Динамо".
З 2017 року 43-річний Каха Каладзе є мером Тбілісі.
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