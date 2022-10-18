Про це йдеться в етері Еспресо.



"В першу чергу, хочу подякувати Верховній Раді України та тим, хто підтримував цей проєкт і брав участь у визнанні Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудженні вчинення геноциду чеченського народу. Для нас, чеченців, це дуже важливе рішення, тому що за це воювали наші батьки та браття, які віддали свої життя у боротьбі проти російських окупантів. Наша мета – свобода та незалежність. Сьогодні відбувся перший крок, після якого ми повинні продовжувати цю боротьбу, досягати нових успіхів, тому що кожний успіх – це наша спільна перемога", - підкреслив син експрезидента Республіки Ічкерія.



Анзор Масхадов зазначив, що всі чеченці радіють такому кроку України, також ті, які зараз воюють в Україні проти російських окупантів у складі батальйонів імені Джохара Дудаєва та імені Шейха Мансура.

18 жовтня Верховна Рада України визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією

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