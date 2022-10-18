English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Ми вдячні за важливий крок ВРУ, яка визнала, що Росія окупувала Ічкерію, - син експрезидента Республіки Ічкерія Масхадов
Ексклюзив

Ми вдячні за важливий крок ВРУ, яка визнала, що Росія окупувала Ічкерію, - син експрезидента Республіки Ічкерія Масхадов

18 жовтня, 2022 вiвторок
22:57
війна з Росією Верховна Рада

Анзор Масхадов, син експрезидента Республіки Ічкерія Аслана Масхадова, зауважив, що для всіх чеченців це дуже важливе рішення, тому що за свободу та незалежність воювали наші батьки та браття, які віддали свої життя у боротьбі проти російських окупантів

Про це йдеться в етері Еспресо.

"В першу чергу, хочу подякувати Верховній Раді України та тим, хто підтримував цей проєкт і брав участь у визнанні Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудженні вчинення геноциду чеченського народу. Для нас, чеченців, це дуже важливе рішення, тому що за це воювали наші батьки та браття, які віддали свої життя у боротьбі проти російських окупантів. Наша мета – свобода та незалежність. Сьогодні відбувся перший крок, після якого ми повинні продовжувати цю боротьбу, досягати нових успіхів, тому що кожний успіх – це наша спільна перемога", - підкреслив син експрезидента Республіки Ічкерія.

Анзор Масхадов зазначив, що всі чеченці радіють такому кроку України, також ті, які зараз воюють в Україні проти російських окупантів у складі батальйонів імені Джохара Дудаєва та імені Шейха Мансура.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Україна
Верховна Рада
Чечня
окуповані території
чеченці
Читайте також:
Ліз Трасс
18 жовтня, 2022 вiвторок
Прем'єр Великобританії Ліз Трасс відмовилась йти у відставку
путін путлер
16 жовтня, 2022 неділя
В Кремлі розуміють, що війна програна. У Путіна залишився один аргумент - ядерна зброя, - офіцер ЗСУ Лапін
Українська ППО ЗСУ
18 жовтня, 2022 вiвторок
На Київщині та Черкащині спрацювала ППО
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.02
    Купівля 40.02
    Продаж 40.79
  • EUR
    Купівля 38.44
    Продаж 39.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
18 жовтня
23:06
ЗМІ оприлюднили докази співпраці УПЦ МП з РПЦ під час війни
22:52
Олександр Усик
Усик став новим амбасадором United24
22:51
Німеччина Україна
Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання
22:40
Президент України Володимир Зеленський
Крок до того, щоб реальність російського терору і європейське ставлення до РФ повністю збігалися, - Зеленський про визнання Естонією Росії державою-спонсором тероризму
22:25
Аналітика
Сергій Згурець
Наступи військ РФ на Бахмут виглядають як зомбі-атаки. Колонка Сергія Згурця
22:24
Депутат Європейського парламенту Вінченцо Софо
Світу не вистачає ресурсів, тому нам потрібно зупинити політику відкритих дверей, - депутат ЄП Софо
22:20
Володимир Зеленський
Зеленський: Факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства
22:17
OPINION
Ігор Танчин фейсбук
Рольова модель для Шойгу і Герасимова
21:46
За день росіяни чотири рази обстріляли населені пункти Сумщини, є загиблі
21:27
світло
У Краматорську сталося аварійне відключення електроенергії
21:15
Лиман деокупація
У Лимані та Святогірську знищено понад 90% будинків від дій окупантів
21:13
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
21:11
Єнс Столтенберг
Ризик використання ядерної зброї РФ проти України є низьким, однак НАТО готове до різних сценаріїв, - Столтенберг
21:04
Володимир Сальдо
У РФ заявили про "непросту" військово-тактичну ситуацію в окупованому Херсоні, а колаборант Сальдо оголосив переселення цивільних на лівий берег Дніпра
20:48
Фінляндія
Уряд Фінляндії отримав дозвіл від парламентських партій на будівництво паркану з Росією
20:44
Apple iPad
Apple представила новий iPad у чотирьох кольорах та з портом USB-С
20:20
Ігор Гіркін
Гіркін прибув на територію окупованої України, - розвідка
20:19
Олексій Резніков
Сподіваємося на рішення від ВПК Ізраїлю, - Резніков про заяви щодо зброї для України
20:13
НАТО
НАТО найближчими днями передасть Україні системи боротьби з дронами
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Привид Пригожина
20:05
Прапор Литви
Глава МЗС Литви закликав запровадити санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ
19:55
Урсула фон дер Ляйєн
Процес диверсифікації ЄС від постачання російського газу набув масованого прискорення, – Урсула фон дер Ляєн
19:54
путінська мобілізація
Окупанти мобілізовують працівників критичної інфраструктури РФ через втрати в Україні, - Генштаб ЗСУ
19:41
росія іран
Іран пообіцяв Росії додаткові дрони і ракети "земля-земля", - Reuters
19:37
окупанти рф орки
Окупанти завдали 9 ракетних і 10 авіаційних ударів та понад 10 разів стріляли з РСЗВ упродовж доби
19:35
Посилити голос акцій на підтримку України у світі: українці створили нову організацію "KLYCH"
19:21
На фото: актор Кевін Спейсі
Кевін Спейсі розплакався на суді у справі про зґвалтування: жалкує, що зізнався у гомосексуалізмі
19:15
світло
Під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%: Шмигаль закликав до максимальної економії
19:14
Авіація ЗСУ
ЗСУ впродовж доби вразили 15 місць скупчення ворогів, ППО, артилерію, склади боєприпасів і 5 крилатих ракет
19:11
Ексклюзив
санкції проти рф
Захід вирішив прибрати РФ з великої світової шахівниці, але поки не бачить її розвалу, - військовий експерт Черник
19:10
У Харкові шість російських ракет зруйнували склад з гуманітарною допомогою
19:00
Ексклюзив
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
Лукашенко боїться будь-яких озброєних білорусів, - член опозиційного уряду РБ Азаров
18:59
Оновлено
волонтери
Рада вдосконалила включення благодійників до Реєстру волонтерів. Законопроєкт готують до другого читання
18:57
Ексклюзив
Зима довга і ми повинні навчитися споживати електроенергію: поради, які побутові пристрої вимикати у пікове навантаження, - гендиректор YASNO Коваленко
18:54
Хімічна зброя
Рада підтримала за основу законопроєкт про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією
18:44
На фото: актор Деніел Крейг
Зірка "Бонда" Деніел Крейг отримав лицарський орден від королівської родини
18:38
корупція
€22 млн за право будівництва метрополітену: НАБУ викрило екснардепа у спробі підкупу мера Дніпра
18:29
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Путін за допомогою білоруського військового майна хоче розв'язати проблеми з мобілізованими, - військовий експерт Кузан
18:28
Ексклюзив
Українці з вибору
З цієї війни українська нація вийде сильною і посяде гідне місце у колі цивілізованих народів, - військовий експерт Черник
18:25
OPINION
Тетяна Мокріді
Маск - божевільний дивак-геній, для якого гроші — прості папірці
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV