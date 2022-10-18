Ми вдячні за важливий крок ВРУ, яка визнала, що Росія окупувала Ічкерію, - син експрезидента Республіки Ічкерія Масхадов
Анзор Масхадов, син експрезидента Республіки Ічкерія Аслана Масхадова, зауважив, що для всіх чеченців це дуже важливе рішення, тому що за свободу та незалежність воювали наші батьки та браття, які віддали свої життя у боротьбі проти російських окупантів
Про це йдеться в етері Еспресо.
"В першу чергу, хочу подякувати Верховній Раді України та тим, хто підтримував цей проєкт і брав участь у визнанні Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудженні вчинення геноциду чеченського народу. Для нас, чеченців, це дуже важливе рішення, тому що за це воювали наші батьки та браття, які віддали свої життя у боротьбі проти російських окупантів. Наша мета – свобода та незалежність. Сьогодні відбувся перший крок, після якого ми повинні продовжувати цю боротьбу, досягати нових успіхів, тому що кожний успіх – це наша спільна перемога", - підкреслив син експрезидента Республіки Ічкерія.
Анзор Масхадов зазначив, що всі чеченці радіють такому кроку України, також ті, які зараз воюють в Україні проти російських окупантів у складі батальйонів імені Джохара Дудаєва та імені Шейха Мансура.
- 18 жовтня Верховна Рада України визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією
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