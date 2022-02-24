"Ми вистоїмо!": брати Клички записали звернення до українців та світу
Брати Клички звернулися зі зверненням до українського народу
Звернення було опубліковане на сторінці мера Києва Віталія Кличка у Facebook.
"Те що зараз зроблено зі сторони Росії - велика трагедія не тільки для України, а й для всієї Європи
Але ми переконані, що вистоїмо. Вистоїмо і зможемо показати нашу силу і дух", - сказав Віталій Кличко.
Він проінформував, що у Києві працюють всі підприємства критичної інфраструктури, є подача тепла, електроенергії, води, безкоштовно працює громадський транспорт.
"Зараз будь ласка залишайтесь вдома, не панікуйте і ми зробимо все, для того щоб ситуація була підконтролем і ніяких надзвичайних ситуацій в Києві не відбувалось", - зауважив мер.
Також він повідомив, що підтримується контакт із військовими, які зараз відстоюють нашу країну.
"Звертаюсь до міжнародних партнерів. В ці дні відбувається трагедія, ця трагедія та безглузда війна може захопити ваш дім. Ця трагедія може піти не тільки в Європу, а у весь світ", - наголосив Володимир Кличко.
Він уточнив, що спільними зусиллями потрібно зупинити цю агресію та безглузду війну.
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