"Ми вистоїмо!": брати Клички записали звернення до українців та світу

Звернення було опубліковане на сторінці мера Києва Віталія Кличка у Facebook.



"Те що зараз зроблено зі сторони Росії - велика трагедія не тільки для України, а й для всієї Європи

Але ми переконані, що вистоїмо. Вистоїмо і зможемо показати нашу силу і дух", - сказав Віталій Кличко.



Він проінформував, що у Києві працюють всі підприємства критичної інфраструктури, є подача тепла, електроенергії, води, безкоштовно працює громадський транспорт.



"Зараз будь ласка залишайтесь вдома, не панікуйте і ми зробимо все, для того щоб ситуація була підконтролем і ніяких надзвичайних ситуацій в Києві не відбувалось", - зауважив мер.



Також він повідомив, що підтримується контакт із військовими, які зараз відстоюють нашу країну.



"Звертаюсь до міжнародних партнерів. В ці дні відбувається трагедія, ця трагедія та безглузда війна може захопити ваш дім. Ця трагедія може піти не тільки в Європу, а у весь світ", - наголосив Володимир Кличко.



Він уточнив, що спільними зусиллями потрібно зупинити цю агресію та безглузду війну.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний заявив, що українська армія зупинила росіян на Чернігівщині.

В Штабі ЗСУ заявили, що під контроль повернуто Маріуполь, Щастя, ведуться бої на Харківському напрямку та в ООС.