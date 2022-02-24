Україна зупинила ворожу армію Росії на Чернігівщині

Про це Залужний повідомив у Facebook.



"Сили оборони України стримують наступ російського агресора. У Чернігівській області противник був зупинений. Силами наших військ повернено під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. В районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів", - написав головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний .



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