Ми задоволені емоційною реакцією Путіна на позицію Туреччини щодо Криму, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заявив, що Анкара участю у "Кримській платформі" та заявами про невизнання анексії Криму, завдала удару особисто по президенту РФ Володимиру Путіну
Про це Кулеба заявив у інтерв'ю ТСН.
За його словами, обмеження на експорт турецьких помідорів до РФ після участі глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу в "Кримській платформі" та заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про невизнання анексії Криму, є свідченням того, що удару було завдано особисто по Путіну.
"Кримська платформа - це дуже сильний удар особисто по президенту Путіну. Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і гарну справу. Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу неодноразово публічно і непублічно на переговорах підтвердив, що Туреччина не лише залишиться одним із найбільш активних учасників Кримської платформи, а й готова разом із нами переконувати ті країни, які ще не доєдналися до Декларації Кримської платформи, щоб вони це зробили. Думаю, це найкраща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення", - сказав Кулеба.
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Нагадаємо, Ердоган під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що не визнає анексію Криму та підтримує територіальну цілісність України.
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