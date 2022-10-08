Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"Дивіться, та фраза, яку ми всі чули про російський корабель, її фактично увіковічили. Випустили марку, також не забули про котика, якого врятували з острова, але хочу звернути увагу, що, як правило, от навіть ці короткі репортажі дуже рідко зазначають про те, що більша кількість захисників острова Зміїний по теперішній час перебуває в полоні", - Руслан Журян.

Батько полоненого бійця з острова Зміїний вважає, що в інформаційному просторі постійно мають лунати згадки про захисників острова, які наразі перебувають у російському полоні.

"Я вважаю, що потрібно про це постійно згадувати й вони будуть також відчувати, що про них думають і згадують. Кажуть, що ми вже перемогли у бою за Зміїний, але, я вважаю, поки останній герой-захисник Зміїного знаходиться у полоні, не можна до того часу казати, що ми дійсно звільнили острів. Коли вже останній захисник острова Зміїний повернеться додому, тоді ми зможемо спокійно сказати, що дійсно, ми перемогли і острів Зміїний наш", - зауважив він.

24 лютого російські окупанти захопили острів Зміїний. Зв'язок з прикордонниками, які перебували на острові, було втрачено. 26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі.

30 червня окупанти покинули Зміїний. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі".

У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів.

У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових.

75 військових з острова Зміїний залишаються у полоні - це морські піхотинці та прикордонники.

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