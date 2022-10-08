Ми зможемо сказати, що справді звільнили Зміїний, коли останній захисник острова повернеться додому, - батько полоненого бійця з острова
Батько полоненого бійця зі Зміїного Руслан Журян впевнений, що поки усі полонені захисники острова не повернуться в Україну, доти не можна говорити про перемогу в битві за Зміїний
Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.
"Дивіться, та фраза, яку ми всі чули про російський корабель, її фактично увіковічили. Випустили марку, також не забули про котика, якого врятували з острова, але хочу звернути увагу, що, як правило, от навіть ці короткі репортажі дуже рідко зазначають про те, що більша кількість захисників острова Зміїний по теперішній час перебуває в полоні", - Руслан Журян.
Батько полоненого бійця з острова Зміїний вважає, що в інформаційному просторі постійно мають лунати згадки про захисників острова, які наразі перебувають у російському полоні.
"Я вважаю, що потрібно про це постійно згадувати й вони будуть також відчувати, що про них думають і згадують. Кажуть, що ми вже перемогли у бою за Зміїний, але, я вважаю, поки останній герой-захисник Зміїного знаходиться у полоні, не можна до того часу казати, що ми дійсно звільнили острів. Коли вже останній захисник острова Зміїний повернеться додому, тоді ми зможемо спокійно сказати, що дійсно, ми перемогли і острів Зміїний наш", - зауважив він.
- 24 лютого російські окупанти захопили острів Зміїний. Зв'язок з прикордонниками, які перебували на острові, було втрачено. 26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі.
- 30 червня окупанти покинули Зміїний. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі".
- У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів.
- У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових.
- 75 військових з острова Зміїний залишаються у полоні - це морські піхотинці та прикордонники.
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