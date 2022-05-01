Ми змушені відмовитись від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки, - Залужний

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



"Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї знаходяться під постійним суворим контролем. Щиро вдячний нашим партнерам за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо захищати Україну та весь цивілізований світ, свободу і демократію. Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель ЗСУ. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.



Залужний також поспілкувався з Міллі про ситуацію на Сході.



"Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на Сході, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання. Попри всю складність ситуації, ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі та позиції", - розповів Валерій Залужний.





19 березня Валерій Залужний звернувся до політиків та закликав їх утриматися від публічної оцінки оперативної обстановки та від поширення “зради”.

23 квітня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернувся до блогерів та користувачів соцмереж із вимогою не розповсюджувати інформацію, яка шкодить українським військовим.

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