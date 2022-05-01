English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ми змушені відмовитись від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки, - Залужний

Ми змушені відмовитись від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки, - Залужний

1 травня, 2022 неділя
05:57
війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та заявив про перехід на натівські зразки зброї

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї знаходяться під постійним суворим контролем. Щиро вдячний нашим партнерам за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо захищати Україну та весь цивілізований світ, свободу і демократію. Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель ЗСУ. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також поспілкувався з Міллі про ситуацію на Сході.

"Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на Сході, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання. Попри всю складність ситуації, ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі та позиції", - розповів Валерій Залужний.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЗСУ
Головнокомандувач Збройних Сил України
Генштаб
НАТО
США
Марк Міллі
Генштаб ЗСУ
Валерій Залужний
Читайте також:
27 квітня, 2022 середа
Детонація російського складу боєприпасів в невизнаному Придністров'ї утворить таку вирву як від ядерної бомби в Хіросімі, - Герасимчук
Микола Маломуж
30 квітня, 2022 субота
Путін перелякався формування нового блоку щонайменше з 40 країн, - Маломуж
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
29 квітня, 2022 п'ятниця
На Харківщині ситуація має стабілізуватись. Поки українські війська набирають обертів з іноземною зброєю, окупанти без ротації воюють на різних напрямках. Колонка Сергія Згурця
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.54
    Продаж 33.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
1 травня
05:37
Любов Панченко
​​​​​​​Після голодування в окупованій Бучі померла художниця-шістдесятниця Любов Панченко
04:59
Інфографіка
Збірна України, хокей
Україна розгромно програла Японії в третьому матчі ЧС-2022 з хокею
04:22
ППО
Одеська ППО працює дуже добре, рахунок по літаках 7:0, – ОВА
03:29
На Донеччині росіяни вбили ще 4 цивільних, 9 людей отримали поранення, - голова ОВА
02:57
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Я більше ніж будь-коли відданий зміцненню України та забезпеченню того, щоб Путін зазнав невдачі, - Джонсон
02:31
Міно Райола
Помер один з найскандальніших футбольних агентів Міно Райола
02:17
Суми-ліцей
Сумську область збираються зробити центром розвитку військових і оборонних технологій
01:50
острів Зміїний
ЗСУ знову нанесли удар по Зміїному: розбито 3 зенітні установки, комплекс "Стріла-10", а також машина зв’язку
01:22
"Реал"
"Реал" достроково став чемпіоном Іспанії з футболу
01:04
ППО ЗСУ
За добу ППО уразила 9 повітряних об'єктів РФ: 2 штурмовики Су-25 і 7 БпЛА
00:50
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 квітня
00:27
Інфографіка
евакуація
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 1 травня
2022, субота
30 квітня
23:51
"Очікуємо рішення щодо нафтових обмежень": Зеленський про нові санкції проти Росії
23:12
29 квітня на Запоріжжі нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25
22:59
Донбас
У зоні ООС українські військові за добу відбили дев'ять російських атак, знищили вісім танків, два літаки й чотири БПЛА
22:38
ЗСУ звільнили Кутузівку на Харківщині, яка була окупована понад два місяці
22:13
Українських біженців більше не прийматимуть у Парижі, їх розміщуватимуть в інших регіонах Франції
22:09
Співпрацювали з окупантами: на Сумщині оголосили підозру меру, його заступнику й депутату міськради
21:45
Чорнобильська зона
Укренерго відновило надійну схему живлення в Чорнобильській зоні відчуження
21:43
газопровод
У Фінляндії готуються до можливого відключення газу з РФ уже в травні, - ЗМІ
21:19
Сергій Гайдай
Волонтери передали мешканцям Луганщини зарядні пристрої на сонячних батареях, адже майже всі електромережі зруйновані росіянами
21:17
економіка росия рубль
У Каховському районі Херсонщини колаборанти вирішили ввести рублі, - журналіст
21:15
Інтерв’ю
Каймо Кууск
Посол Естонії Кууск: Ми знаємо, як це - бути під російською окупацією під час війни - це божевілля. І тому не залишимо на самоті Україну
21:11
"Зброї для України багато не буває, адже вирішується майбутнє світу": Порошенко виступив на міжнародному форумі Інституту Маккейна
20:57
Святослав Паламар, полк Азов
З Азовсталі для евакуації передали 20 людей, - заступник командира полку "Азов"
20:48
Польща передала Харківщині майже 600 тонн гуманітарного вантажу
20:40
Херсонська область
На Херсонщині не працює мобільний зв'язок, - ЗМІ
20:34
Працівники порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер з російським дизпаливом
20:24
Червоні прапори, гранати, набої і різні види зброї. В Одесі викрили набрану з криміналітету проросійську комуністичну банду, що 2 травня мала почати безлад у місті
20:20
Людмила Денісова
Росіяни катують українських військовополонених із Маріуполя та вбили одного з бійців батальйону "Азов", - Денісова
20:16
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган та Гутерреш провели перемовини - обговорювали допомогу Україні
20:06
"Привид Києва – це супергерой-легенда": Командування Повітряних сил ЗСУ закликало не поширювати фейки про військових льотчиків
19:54
Оновлено
Одеса
По аеропорту Одеси росіяни завдали удару з ракетної системи "Бастіон" із окупованого Криму. Виведено з ладу злітну смугу
19:24
фейкові новини
Борги через ленд-ліз та підготовка Вашингтону до війни у січні. Центр протидії дезінформації розвінчав нові фейки
19:22
Михайло Подоляк
"Його не було за столом переговорів": Подоляк спростував слова Лаврова, що на перемовинах обговорюється зняття санкцій з РФ
19:16
На Донеччині українські розвідники знищили російський безпілотник
19:16
Ексклюзив
Микола Маломуж
Путін перелякався формування нового блоку щонайменше з 40 країн, - Маломуж
19:12
Анджеліна Джолі у Львові відвідала дітей у лікарні, поспілкувалась з волонтерами та вимушено переміщеними людьми
19:08
Сили оборони звільнили 4 населених пункти на Харківщині, - Генштаб
19:01
потяги Укрзалізниці
У зв'язку з посиленою комендантською годиною в Запоріжжі Укрзалізниця скасовує низку приміських потягів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV