Залужний звернувся з категоричною вимогою до користувачів соцмереж та блогерів
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернувся до блогерів та користувачів соцмереж із вимогою не розповсюджувати інформацію, яка шкодить українським військовим
Про це Залужний написав в telegram.
За його словами, у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для завдання втрат ЗСУ.
"Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції. Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів", - наголосив Залужний.
Він підкреслив, що лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії.
"Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації. Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для завдання нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!" - закликав Залужний.
- 19 березня Валерій Залужний звернувся до політиків та закликав їх утриматися від публічної оцінки оперативної обстановки та від поширення “зради”.
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