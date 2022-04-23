Залужний звернувся з категоричною вимогою до користувачів соцмереж та блогерів

Про це Залужний написав в telegram.

За його словами, у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яка використовується ворогом для завдання втрат ЗСУ.

"Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції. Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів", - наголосив Залужний.

Він підкреслив, що лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії.

"Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації. Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для завдання нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!" - закликав Залужний.



19 березня Валерій Залужний звернувся до політиків та закликав їх утриматися від публічної оцінки оперативної обстановки та від поширення “зради”.

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