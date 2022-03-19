"Ображаєте наших воїнів": Залужний закликав політиків не робити "безвідповідальні заяви" щодо окупованих "нібито без проблем" територій
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернувся до політиків, закликавши їх утриматися від публічної оцінки оперативної обстановки та від поширення “зради”
Про це він написав у Facebook.
"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять «оцінки» оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
Він зауважив, що сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі.
"Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Триває 24-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії. Спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації", - написав Залужний.
Він звернувся ще раз до політиків.
"Не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних Сил. Закликаю - не розколюйте державу", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
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