"Ображаєте наших воїнів": Залужний закликав політиків не робити "безвідповідальні заяви" щодо окупованих "нібито без проблем" територій

Про це він написав у Facebook.



"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять «оцінки» оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів", - сказав головнокомандувач ЗСУ.



Він зауважив, що сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі.



"Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Триває 24-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії. Спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації", - написав Залужний.



Він звернувся ще раз до політиків.



"Не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних Сил. Закликаю - не розколюйте державу", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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