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Головна війна з Росією Ми зробимо все, щоб Україна могла захистити своє небо, - Зеленський

Ми зробимо все, щоб Україна могла захистити своє небо, - Зеленський

3 вересня, 2022 субота
22:20
війна з Росією ППО

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне посилити вітчизняну ППО. У цьому він покладається на закордонних партнерів

Таку думку глава держави висловив у своєму щоденному відеозверненні за 3 вересня 2022 року.

"Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил - збиті "калібри", ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники.  Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування "Схід". Ви молодці – сьогодні й завжди. Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, можливість не боятися для всіх наших людей.", - зазначив Зеленський.

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Український президент також подякував закордонних партнерам за захист неба від російської агресії.

"Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет та авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави. І, звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають з відповіддю на це складне питання. Допомагати Україні з протиповітряною обороною – це найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору", - заявив Володимир Зеленський.

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ППО
ЗСУ
Володимир Зеленський
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