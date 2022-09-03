Ми зробимо все, щоб Україна могла захистити своє небо, - Зеленський

Таку думку глава держави висловив у своєму щоденному відеозверненні за 3 вересня 2022 року.

"Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил - збиті "калібри", ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування "Схід". Ви молодці – сьогодні й завжди. Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, можливість не боятися для всіх наших людей.", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Протягом 3 вересня росіяни здійснили 8 ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах України

Український президент також подякував закордонних партнерам за захист неба від російської агресії.

"Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет та авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави. І, звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають з відповіддю на це складне питання. Допомагати Україні з протиповітряною обороною – це найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору", - заявив Володимир Зеленський.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb