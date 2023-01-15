Впевнений, що зараз немає українців, які б не стежили за тим, що відбувається на Донбасі, в Бахмуті чи невеликому містечку Соледар.

Там український військовий дух та українська військова майстерність вчергове протистоять навалі зі Сходу. Чергова Орда вчергове несе Україні та Європі смерть, руїну та дикунство замість культури.

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Наш народ вже тисячу років зупиняє такі навали. Всі "перевидання" орди — навалу орд Батия, Московське царство, Російську імперію, Радянський Союз і ось путінську Росію — нам так чи інакше вдавалося зупинити

Наш народ вже тисячу років зупиняє такі навали. Всі "перевидання" орди — навалу орд Батия, Московське царство, Російську імперію, Радянський Союз і ось путінську Росію — нам так чи інакше вдавалося зупинити.

Кожного разу Орда все більш зла та цинічна. Вона все менше відповідає часу, в який існує. Якщо монголи були типовими представниками 13 століття, то всі "російські" орди відставали від реальності на 100-200-300 років. І тому виглядали карикатурно, навіть як для себе.

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І зараз ми спостерігаємо вирішальну битву Орди та Європи. Останню, бо на нову спробу "московитів" знищити Україну, Київ та прорватися у Європу — вже не вистачить сил, людей, технологій. Зараз імперія "гучно грюкає дверима" перед тим, як остаточно розпастися на частини, та стати історією.

Завдяки кожному українцю, що взяв до рук зброю, що волонтерить чи працює заради перемоги. Завдяки героям Бахмута, Соледара, Херсона, Запоріжжя, Лиману, Маріуполя. Завдяки героям всіх наступних захисних та наступальних операцій — Орду буде остаточно зупинено і відкинуто назад. В степи, ліси та болота, звідки воно все з’явилося.

Джерело

Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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