Кажуть товариша Лапіна, якого проклинали Кадиров і Пригожин, — призначили командувати сухопутними військами окупантів. В цьому вся суть путінського режиму і вся його слабкість — своїх не оцінюють за результатами чи компетентністю, свої — це свої. Це ті, з ким ти багато років крав і святкував, а тому як ти будеш їх карати. І це прекрасно. Бо, як я казав, генерали-дебіли та путінська корупція наші найбільші союзники в цій війні.

Але я думаю, що Лапін нікуди не йшов. І аналіз бойових дій спричиняє враження, що він і є автором всього, що відбувається зараз під Соледаром — Бахмутом.

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Стиль війни штурмом в лоб з безлімітним м'ясом та артилерією використовував саме Лапін під Сєверодонецьком. Лапін не винайшов тактику “видавлювання”, але він точно найбільший її послідовник

По-перше, стиль війни штурмом в лоб з безлімітним м'ясом та артилерією використовував саме він під Сєверодонецьком. Лапін не винайшов тактику “видавлювання”, але він точно найбільший її послідовник.

По-друге, атака на Соледар задумувалась ще в липні. Тоді ціль взяти Соледар мала на меті розрізати лінію оборони Сіверськ — Бахмут, і разом з військами окупантів під Лиманом оточити Сіверськ, а тоді взятись за Бахмут з трьох сторін.

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Тепер ніяких окупантів в Лимані немає, на думку Кадирова, завдяки Лапіну. Тому взяття Соледара і просування далі навпаки ставить окупантів під загрозу удару з півночі. Тоді як Бахмут ніяким чином не відрізаний.

Яка ціна цього всього? Ціна — наш майбутній наступ. Соледар і Бахмут — це колосальне виснаження ресурсів ворога

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Що відбувається насправді? Всім нам дуже важко отримувати новини з Соледара і Бахмута. Тому яка ціна цього всього? Ціна — наш майбутній наступ. Соледар і Бахмут — це колосальне виснаження ресурсів ворога. Так, може в нього багато м'яса, але повірте — зі снарядами й технікою в нього вже все дуже і дуже складно. Масштаби червня йому вже давно не сняться, а скоро не будуть снитись і масштаби грудня.

Тому так — оборонці Соледара і Бахмута зараз роблять величезний внесок в наш майбутній контрнаступ. А з ним і наближення кінця війни.

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Про автора. Віктор Андрусов, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист