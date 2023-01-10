З того, що видно з концентрації орківських військ, російський генштаб знову відвідала фантастична ідея вийти в тил усьому угрупованню наших військ на Донбасі. Марні спроби прорватися під Бахмутом і Вугледаром змушують штабних дебілів вигадувати нові ідеї театрів бойових дій.

Попри очікування, новий напрямок удару готують не на Київ, а під Запоріжжям. Логіка – прорватися під Запоріжжям та спробувати вийти у тил нашим військам на Донбасі. На перший погляд, це фантастика, але 2022 показав, що російський генштаб повний шанувальників цього жанру.

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Попри очікування, новий напрямок удару готують не на Київ, а під Запоріжжям. Логіка — прорватися під Запоріжжям та спробувати вийти у тил нашим військам на Донбасі. На перший погляд, це фантастика, але 2022 показав, що російський генштаб повний шанувальників цього жанру. З цією метою вони вже два місяці натягують купу техніки до Мелітополя і перекидають чмобиків. Найближчим часом ця череда почне рухатися, і удари по Запоріжжю вже працюють як підготовка до реалізації таких намірів.

ЗСУ чудово знають про ці наміри, і успішні удари по Токмаку та іншим цікавим місцям призначені для того, щоб не дати окупантам сконцентруватися для цього удару. Втім, якщо російські генерали-дебіли спробують цей фантастичний сценарій, то вони розтягнуть війська та фронт настільки, що його обвал може закінчитись нашим швидким виходом до Криму.

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Про автора. Віктор Андрусов, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист