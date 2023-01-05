Створення російським командуванням різних ПВК стало приводом на Заході для передачі танків Україні, - політексперт Клочок
Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики "Вежа", вважає, що передача легких танків від Франції - це колективне рішення членів НАТО на тлі дискусій про постачання танків Abrams та Leopard 2
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Заява Макрона про передачу легких танків прозвучала тільки після дискусії щодо можливості передачі Leopard, а Німеччина та Франція визначають політику ЄС загалом. Новий рік багато у чому і на Заході був визначальним, а саме подіями на Донбасі. Російське командування останнім часом вдалося до створення приватних військових компаній (ПВК – ред.). Відомо, що на сході України воює Пригожина ПВК Вагнер, також там з'явилася ПВК Шойгу і, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, ще є і третя якась ПВК. Тобто Росія вдалася до тактики створення приватних військових компаній, де і забезпечення краще, як грошеве, так військове і матеріальне", - прокоментував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
Валерій Клочок додав, що Пригожин зі своїм ПВК зазнав провалу під Бахмутом, що він і визнав у переддень до Нового року, а це серйозний репутаційний удар і по Пригожину, і по самій схемі ПВК у Росії.
"На мою думку, що це на Заході й стало приводом для передачі легких танків, тобто це колективне рішення членів НАТО на тлі дискусій про постачання танків Abrams та Leopard 2. І буквально сьогодні, 5 січня, з'явився від США коментар, що Abrams не можуть бути доставлені, бо вони дуже важкі, 55 тонн ваги й там стоїть турбіна, яку складно обслуговувати, однак, це маячня. Я думаю, що це політичний момент, але вказує, що Франція і Німеччина будуть поставляти танки до України, тільки питання часу. Заява Макрона свідчить, що перший крок зроблено, далі Шольц", - зауважив Клочко.
- 9 грудня 2022 року міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню повідомив про створення у Франції нового фонду, через який Україна може здійснювати замовлення ВПК Франції.
- 4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion
- Крім того, Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence Express, зазначив, що французькі AMX-10 RC не зможуть пропалити броню російських танків, однак БМП, БТР, довготривалі вогневі точки не становлять для цих машин будь-яких складнощів
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