Соледар потрібен росіянам виключно для ускладнення логістики для ЗСУ в Бахмуті, - військовий експерт Снєгірьов
Військовий експерт Дмитро Снєгірьов вважає, що росіяни активізували наступ на Соледар, щоб ускладнити забезпечення української армії в Бахмуті
Таку думку він вислови в етері телеканалу "Еспресо"
"Ситуація навколо Соледара складна, але контрольована. Наступ окупантів на Соледар потрібно повʼязувати з загальною ситуацією на фронті. Окрім Соледара окупанти активно наступають в районі населеного пункту Кліщіївка. Таким чином вони намагаються створити оперативне оточення українських військ в Бахмуті", - пояснив Снєгірьов.
Експерт наголосив, що росіяни хочуть перерізати трасу Бахмут - Соледар - Сіверськ, якою відбувається постачання для українських військ на Донеччині.
"Я хочу наголосити, що контроль над Соледаром не означає контроль над Артемсіллю. Саме про це повідомляють провідні західні розвідки та аналітики. Соледар цікавить окупантів виключно для контролю над локаціями. Зокрема, за дорогами, яким здійснюється постачання паливно-мастильних матеріалів, боєкомплекту, вивезення поранених та проведення ротацій в Бахмуті. Мова йде про трасу Бахмут - Соледар - Сіверськ. Відповідно взяття цієї траси ускладнить забезпечення для українського гарнізону в Бахмуті", - додав він.
- У британській розвідці вважають, що російські окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу цього міста Бахмут.
- 10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
- Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.
- В Інституті вивчення війни казали, що російські війська не захопили весь Соледар, попри кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що Бахмут знаходиться під загрозою неминучого оточення. А навіть можливе захоплення Соледара не означатиме, що Бахмут опиниться в оточенні.
- У ранковому зведенні 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.
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