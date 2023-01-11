Таку думку він вислови в етері телеканалу "Еспресо"

"Ситуація навколо Соледара складна, але контрольована. Наступ окупантів на Соледар потрібно повʼязувати з загальною ситуацією на фронті. Окрім Соледара окупанти активно наступають в районі населеного пункту Кліщіївка. Таким чином вони намагаються створити оперативне оточення українських військ в Бахмуті", - пояснив Снєгірьов.

Експерт наголосив, що росіяни хочуть перерізати трасу Бахмут - Соледар - Сіверськ, якою відбувається постачання для українських військ на Донеччині.

"Я хочу наголосити, що контроль над Соледаром не означає контроль над Артемсіллю. Саме про це повідомляють провідні західні розвідки та аналітики. Соледар цікавить окупантів виключно для контролю над локаціями. Зокрема, за дорогами, яким здійснюється постачання паливно-мастильних матеріалів, боєкомплекту, вивезення поранених та проведення ротацій в Бахмуті. Мова йде про трасу Бахмут - Соледар - Сіверськ. Відповідно взяття цієї траси ускладнить забезпечення для українського гарнізону в Бахмуті", - додав він.