Пригожин, власник ПВК "Вагнер", заявив, що з першої партії "зеків", які воювали в Україні, зняли всі судимості. Тепер вони на волі.

Я радий цій новині. Бо, для початку, повернулися не всі. За що дяка та Слава ЗСУ!

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Зеки проп'ють зароблені гроші, сколотять банди зі своїми колегами та почнуть робити в Росії ту "прєкрасную Росію будущєго", на яку вони всі заслуговують

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А ще важливіше, що люди, які в житті вміють тільки грабувати, ґвалтувати та вбивати, отримавши порцію психологічних травм, бойові навички та новий рівень злоби, повернуться до Росії.

Вони проп'ють зароблені гроші, сколотять банди зі своїми колегами та почнуть робити в Росії ту "прєкрасную Росію будущєго", на яку вони всі заслуговують.

Треба більше!

Джерело

Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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