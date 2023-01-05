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OPINION

Розгром у Макіївці: російська мобілізація без мобілізації

Антон Швець
5 січня, 2023 четвер
12:04
Погляд Антон Швець

Куди насправді завдав удару український Хаймарс?

У ході реформ міністра оборони РФ Сердюкова було знищено радянську систему доукомплектування частин. Тому що вона для такої країни, як РФ, була обтяжливою. Просто Сердюкова ніхто не попередив, що Путін поїде кукухою і розпочне повномасштабний конфлікт із нормативами Другої світової. Тому Сердюков перетворив армію РФ на попелястий механізм, який не обтяжував бюджет РФ операційно і дозволяв закопувати нескінченні гроші на презентаціях аналогів. Щоправда, апаратну боротьбу Сердюков програв та розпилювати гроші довелося Шойгу.

У СРСР часів застою існувала система, де умовно (ще раз це умовний приклад, на зрозумілих розмірах) перший батальйон танкового чи мотопіхотного полку готовий був вирушити у бій умовно миттєво, другий батальйон роздвоився і заступник командира бату сам ставав комбатом, ці два бати наповнювали резервістами у повний штат і також швидко кидали у бій. Далі ще був третій бат, що умовно називався кадрованим, або як говорили в совку кастрованим. Коли перший та два другі бати звалювали, на базі полку з кастрованих батальйонів можна було розгортати стільки бойових одиниць, скільки зможуть. Насправді це працювало дещо не так, як я описав, кастровані були цілі дивізії і на базі їх було розгортання. І там ще арта, ППО, зв'язок, служби тилу, РХБЗ та багато іншого. Це просто для прикладу.

Сердюков перетворив армію РФ на попелястий механізм, який не обтяжував бюджет РФ операційно і дозволяв закопувати нескінченні гроші на презентаціях аналогів. Щоправда, апаратну боротьбу Сердюков програв і розпилювати гроші довелося Шойгу

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Теоретично червоної армії мало вистачати і офіцерів, і резервістів, і техніки. За фактом ця система навіть у совку працювала не дуже, тому що в мотопіхотних частинах не вистачало техніки хронічно, а у танкових, наприклад, не вистачало резервістів, здатних керувати танками сучасних моделей. І танкісти забирали БТРи у мотопіхотів. Мотопіхоту возили вантажівками, але й їх не вистачало. Однак у совка була система, яка дозволяла армії брати цивільні вантажівки штатно.

Тобто існувала якась система і головне ця система хоча б теоретично була відпрацьована. Періодично СРСР проводив навчання, які більше були схожі на конвульсії, але на цих навчаннях хоча б щось відпрацьовували. А ще у совка був зв'язок і не було мобільних телефонів. Тому армія під час навіть умовно мирного існування не мала милиць у вигляді цивільних телефонів, і була змушена керуватися раціями. А також за допомогою вестових, польової телефонії та ін. Коротше, люди тоді вміли це робити. Нині ж не вміють, бо є телефони, а рацій не вистачає.

То справді був механізм, створений тоталітарної країною для глобальної війни. Для РФ цей механізм був надто складним та дорогим, і тому Сердюков його замінив. Армія РФ була відносно маленькою за операційними витратами та економила на солдатах, яких у мотопіхотних частинах не вистачало. Це дозволяло Сердюкову, а потім і Шойгу розпилювати астрономічні гроші на переозброєнні російської армії. До того ж армія РФ має величезні проблеми зі зв'язком.

Після того, як у РФ розпочали мобілізацію, виникла проблема пошуку молодшого офіцерського та сержантського складу. Частину мобілізованих відправили на доукомплектування наявних частин, тобто прямо на фронт

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Після того як у РФ розпочали мобілізацію, виникла проблема пошуку молодшого офіцерського та сержантського складу. Частину мобілізованих відправили на доукомплектування наявних частин, тобто на фронт. Командири використовували чмобиків як м'ясо. Тому що розгорнути їх нормально, як у радянській армії, було неможливо – не було того ж резерву у вигляді умовного другого бата. Все, що було, вже було на війні. Все було першим батом. Але крім цього армія РФ почала створювати частини цілком із чмобіків навіть не в кастрованих дивізіях, а прямо в полі. Ці частини не мають офіцерів, окрім випускників військових кафедр без досвіду. Але головне – ці частини мало зв'язку. Чи не цифрової шифрованої немає, а взагалі ніякої не мають. Окрім телефонів.

Звісно, в армії РФ телефони у чмобиків відбирають. Але управління силами та засобами все одно неможливе, бо немає зв'язку. Армія без зв'язку – це просто юрба озброєних людей. І тому все управління в знову частинах йде по телефонах.

До того ж після того, як ЗСУ почали вибивати склади, в армії РФ розпочали розподіл складів. Але... В умовах відсутності величезного парку вантажівок та за умов нормативів для арти повністю розосередити склади неможливо. Тому що потрібні вантажники. Неможливо привезти бик до якогось укриття, потрібні ті, хто розвантажуватиме його і заноситиме в укриття. А потім завантажувати перед вивезенням бк безпосередньо на позиції. Тому склади розосередили, вони стали меншими, але все одно розміщують поряд із живою силою. Тому що возити людей кудись розвантажувати бк незручно, і що? Так, немає зайвих вантажівок, щоб кілька разів на день привозити зміну кудись розвантажувати. Тому привозять бк вантажівки туди, де й живуть.

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В армії РФ почали розподіл складів. Але... В умовах відсутності величезного парку вантажівок та за умов нормативів для арти повністю розосередити склади неможливо. Тому що потрібні вантажники. Неможливо привезти бик до якогось укриття, потрібні ті, хто розвантажуватиме його і заноситиме в укриття. А потім завантажувати перед вивезенням бк безпосередньо на позиції. Тому склади розосередили, вони стали меншими, але все одно розміщують поряд із живою силою.

Швидше за все, у ПТУ 19 було не лише розташування саратовців, а був і бк. Саме детонація БК і призвела до тотального знищення будівлі ПТУ від пакету з Хаймарсу. Порівняйте дірки від Хаймарсів на Антонівському мості з тим, що ви бачили на місці ПТУ. Хаймарс просто прошив будинок у підвал, де і був бк. Бк здетонував і "даремно старенька чекає на сина дамою".

Я ще під час того, як у РФ оголосили мобілізацію, говорив, що наступний крок – це мобілізація цивільних вантажівок десятками тисяч. І створення на окупованих територіях пунктів ремонту тих вантажівок через мобілізацію СТО та сервісних центрів. Але цього Путін зробити не зможе, тому що Шойгу цього не зробить за піарними обставинами. До того ж, це рішення призведе до серйозних проблем громадянської логістики всередині РФ. Мобілізація без мобілізації. Іванов набрали, а що з ними робити невідомо.

Що стосується зв'язку та телефонів. Від ПТУ до лінії фронту 15 км. Але комплекси радіорозвідки навряд чи можуть бути прямо на передку, щоб відстежити скупчення телефонів солдатів у ПТУ. Таке я вважаю малоймовірним, хоч можу й помилятися, бо я дуже відстав від сучасних комплексів та можу не знати їхніх параметрів. До того ж у чмобіків ці телефони відбирали і навряд чи в ПТУ телефонів було триста штук. Судячи з фото, поруч із ПТУ було вражено також багато армійських вантажівок. Саме вантажівки, на мою думку, і призвели до демаскування розташування. Силами супутникової розвідки чи через роботу агентури чи все це разом. Скупчення телефонів, які б вирахувала теоретично радіорозвідка, могли бути додатковим параметром під час селекції мети.

ЗСУ завдавали удару по складу з бк . І тому було обрано Хаймарс, а не Точка, наприклад. А кілька сотень загиблих чмобіків – це просто приємний бонус до детонації бк. Результат мобілізації без мобілізації

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Тобто ЗСУ завдавали удару по складу з бк . І тому було обрано Хаймарс, а не Точка, наприклад. А кілька сотень загиблих чмобіків – це просто приємний бонус до детонації бк. Результат мобілізації без мобілізації. І річ навіть не в тому, що чмобики не маскували вантажівки. Бо супутник Притули побачив би вантажівку і під сіткою маскувань. І річ навіть не в тому, що водіям вантажівок рації не видали і тому вони точно зав'язувалися між собою по телефону, що можна простежити.

Справа в тому, що без великої кількості засобів зв'язку і маючи велику кількість невмотивованої піхоти, чмобіків доводиться накопичувати. Інакше вони розбігнуться і будуть пробуватись. Бо немає зв'язку, немає сержантів та молодших офіцерів тощо. Справа в тому, що РФ не провела мобілізацію цивільних вантажівок, і доводиться ганяти чудові газони, які ще й ламаються, і їх треба ремонтувати. Під відкритим небом, силами тих самих чмобиків.

Справа в тому, що РФ воює як у Першій світовій з нормативами для Другої світової і тому дуже багато бк. Але його нема кому розвантажувати і все це доводиться тримати в одному місці

Справа в тому, що РФ воює як у Першій світовій з нормативами для Другої світової і тому дуже багато бк. Але його нема кому розвантажувати і все це доводиться тримати в одному місці. Причому близько до лінії фронту, тому що логістичне плече не може бути довгим, бо не вистачає вантажівок, щоби довезти до ЛБЗ. Багато проблем та російські командири знайшли одне просте рішення.

Склад бк буде там же, де і розташовується чмобіків. Розвантажуватимуть, завантажуватимуть, ремонтуватимуть машини і сидітимуть в одному місці, щоб не пробувались, бо немає зв'язку та сержантів. Ідеальне рішення на думку росіян.

А потім прилітає Хаймарс.

Розповісти, що сталося, російські пропагандони не можуть. Ну деякі пригожинські можуть, але по ТБ цього не покажуть. Створити десятки тисяч рацій та об'єднати їх у систему РФ у масштабах усієї армії вторгнення РФ не зможе ще дуже довго. І тому зараз росіяни розповідають, що проблема у тому, що діє українська агентура та чмобики використовують запеленговані телефони. І тепер ФСБ шукатимуть ДРГ, а контрики забиратимуть у чмобіків телефони ще прискіпливіше. Ну і що? Так, зв'язку як не було, так і не буде, тому що всі телефони все одно не відберуть, бо тоді не керуватиметься. А у водіїв телефони взагалі відібрати не вийде, бо тоді вони нікуди не доїдуть. Тому все й надалі у РФ буде, як і було.

А потім прилетить Хаймарс.

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Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

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