Про це президент РФ заявив у розмові з журналістами кремлівського пулу.

"Що стосується Patriot, то це досить стара система, вона не працює так, як скажімо, наша С-300. Але, тим не менш, ті, хто нам протистоять, виходять з того, що це оборонна зброя – ну і гаразд. Просто матимемо це на увазі", - сказав Путін.

На думку глави РФ, обіцяні постачання американських ЗРК лише затягують конфлікт в Україні.

"Ті, хто це роблять, роблять це дарма. Це просто затягування конфлікту – ось і все", – сказав Путін.

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

Відзначимо, що під час цієї зустрічі з російськими пропагандистами Путін також вперше назвав збройний конфлікт з Україною війною.

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