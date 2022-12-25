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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Що планує Путін на 2023 рік

Юрій Бутусов
25 грудня, 2022 неділя
16:07
Погляд Юрій Бутусов

Збільшення російських ЗС на 500 тисяч осіб повністю скероване на збільшення бойового складу сухопутних військ

План війни Путіна на 2023-й рік: оборона коридору у Крим, наступ новими 20 дивізіями, вдосконалення управління артилерією та авіацією, безпілотники у кожне відділення.

Промови президента РФ Путіна та міністра оборони Шойгу на колегії МО РФ формують план війни РФ на 2023-й рік, я зібрав для аналізу ключові тези з двох виступів в один текст.

Отже, яким є цей план судячи з заяв військово-політичного керівництва РФ, та які висновки:

1. Чисельність армії збільшується до 1,5 мільйона осіб, кількість контрактників до 695 тисяч

Штатна чисельність МО РФ складала 2,1 мільйона осіб, в тому числі військовослужбовців - 1,1 мільйона осіб. Збільшення чисельності не означає, що РФ планує проводити додаткову мобілізацію — це означає, ймовірно, що до складу ЗС РФ зарахують усіх мобілізованих 300 тисяч росіян, та, очевидно, близько 100 тисяч мобілізованих на окупованих територіях у складі 1-го та 2-го армійських корпусів "ЛДНР".

Збільшення ЗС на 500 тисяч осіб повністю скероване на збільшення бойового складу сухопутних військ. До початку вторгнення сухопутні, повітряно-десантні війська та морська піхота складали сумарно до 500 тисяч осіб, тобто збільшення чисельності наземних сил планується у 2 рази в порівнянні з 2021-м роком. Чисельність професійних контрактників, яка становила у 2021-му близько 405 тисячі осіб, планується довести у 2022-му році до 521 тисячі осіб, а протягом 2023-го року — до 695 тисячі осіб.

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2. Розгортання 20 нових дивізій наземних сил для утримання Кримського коридору та для війни проти України

"Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также — армейский корпус в Карелии;

Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад;

Дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии;

Сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также — артиллерийские бригады большой мощности;

На базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты".

Пріоритетом РФ визначено утримання коридору з РФ до Криму через Запорізьку та Херсонську області, саме там планується створення нових дивізій.

Найбоєздатніші бригади десантників, морської піхоти, мотострілецькі будуть розгорнуті в дивізії, тобто там, де є боєздатні командні кадри. Якщо виходити з чинних штатів, росіяни планують розгорнути до 100 нових батальйонних тактичних груп, причому застосування має бути впорядкованим, у складі своїх дивізій. Очевидно, частина мобілізованих у РФ буде спрямована для комплектування саме цих нових з'єднань.

Тактику артилерійського наступу та контрбатарейної боротьби планують вдосконалити внаслідок створення артилерійських дивізій.

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3. Боротьба за панування у повітрі

"Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов;

Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации".

Для покращення взаємодії з наземними силами, безпосередньої підтримки військ, придушування системи ППО ЗСУ росіяни придають кожній загальновійськовій армії в Україні по окремій авіаційній дивізії, та в кожній з цих дивізій створюють полк ударної авіації, судячи зі штату з бомбардувальників типу Су-24 та Су-34.

Судячи з плану ввести у стрій три стратегічних ракетоносці типу Ту-160, планується також планується збільшення виробництва крилатих ракет повітряного базування для ударів по Україні.

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4. Різке насичення військ безпілотниками до рівня піхотного відділення, мережецентрична війна

"Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным, и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени.

Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищёнными каналами связи со штабами и командирами. Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца. К этому надо идти, к этому нужно стремиться".

Російське командування усвідомило ключове значення безпілотників для ситуаційної обізнаності та планує запровадити зміни в організаційно-штатній структурі та різко збільшити чисельність дронів починаючи з найменшого підрозділу — відділення. На цей час штатні підрозділи БПЛА в ЗС РФ створені виключно на рівні бригади-полку.

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5. Підняття призовного віку до 21 року та підвищення боєздатності призовників

Досвід війни показав повну небоєздатність 18-річних юнаків у лавах ЗС РФ. Наразі у ЗС РФ близько 270 тисяч призовників щороку. Таким чином, мета — отримати для армії більш самостійних та відповідальних призовників з досвідом роботи та після навчання, оскільки саме призовники є основним джерелом вербування ЗС РФ контрактників.

6. На території Західного військового округу створюється Ленінградський та Московський військові округи

Мета розгортання Ленінградського військового округу — посилення загрози на напрямку Балтії та Фінляндії.

Мета створення Московського округу — управління стратегічними резервами ЗС РФ та частинами центрального підпорядкування, які сконцентровані у центральній Росії.

Західний військовий округ, таким чином, буде повністю зосереджений на веденні бойових дій проти України та контролі Білорусі.

6. Посилення боєздатності бойової техніки

Розгортаються три нових ремонтних заводи та додаткові ремонтні підрозділи у військах.

Висновки:

Росія у 2023-му році планує:

1. Закріпитись на захоплених територіях, в першу чергу, на коридорі до Криму.

2. Підготувати масштабну наступальну операцію з усіх наземних напрямків, створивши чисельну перевагу та розширивши лінію фронту.

3. Успіх у наземній війні планується досягнути шляхом якісних змін в тих сферах, де росіяни поступаються українцям: змін організації та управління, тісної взаємодії військ на землі та у повітрі, досягненні кращої координації між засобами розвідки та засобами ураження, посилення ситуаційної обізнаності.

4. Росія усвідомлює перевагу українців у боєздатності, тому намагається запровадити якісні зміни у комплектуванні військ, щоб забезпечити вищу якість мобілізаційних резервів.

5. Росія готується до довготривалої війни, ніяких ознак політичного рішення та миру не проглядається.

Щодо реалістичності:

В повному обсязі виконати поставлені завдання РФ не зможе, оскільки має обмеження у кадрах та промислових можливостях, нового озброєння навіть для відновлення втрат не вистачає. Нові частини будуть створюватись на старій техніці з баз зберігання, якої теж вже не вистачає, повної укомплектованості не буде.

Ніякі мережі управління типу Старлінк Росія створити не здатна, оскільки не має сотень комунікаційних супутників, і не здатна їх розробити та розгорнути.

Під таку кількість військ нема й командирів, особливо ланки взвод — батальйон.

Значної чисельної переваги ворог над ЗСУ не досягне, навіть з цими цифрами, але локальна перевага можлива.

Деякі висновки з досвіду бойових дій ворог зробив правильні, і визначив нові пріоритети своєї військової політики, на які Україні та НАТО доведеться у новому році системно реагувати.

Україна та союзники мають усі можливості досягнути перемоги у війні та у нових битвах, для цього потрібно об'єктивно оцінювати виклики з боку ворога та здійснити власне оборонне планування.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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