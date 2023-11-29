Microsoft ще на рік продовжила безоплатний доступ українським держустановам до хмарних сервісів

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Посилюємо партнерство. Компанія допомагає Україні в розбудові цифрової інфраструктури від заснування Мінцифри. Microsoft інвестує в розвиток хмарних сервісів в Україні. Корпорація вже надала понад $540 млн допомоги безоплатними сервісами, технічною підтримкою, обладнанням та грантами", - йдеться у повідомленні.

Українські держпідприємства, регіональні органи влади, школи, університети та лікарні зможуть безоплатно користуватися хмарами Microsoft до кінця 2024 року.

Міністр розповів, що хмарні сховища допомогли зберегти дані українців на початку повномасштабного російського вторгнення: росіяни знищували українські архіви та канцелярії, але колапсу в Україні не відбулось, бо найважливіші дані перебували у хмарі.

Федоров наголосив, що така підтримка є "неоціненною для України в умовах війни", адже це допоможе зберегти частину бюджету, який можна спрямувати на потреби Сил оборони, соціальну сферу й відбудову.