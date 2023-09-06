Михайлове чудо. Що не можна робити та як молитися
З 1 вересня 2023 року УГКЦ та ПЦУ перейшли на новоюліанський календар. Більшість церковних свят отримали нові дати. Михайлове чудо 2023 року будуть вшановувати тепер 6 вересня
Михайлове чудо: історія свята
За легендою колись архангел Михаїл врятував християнський храм від руйнування.
Якось християнину Архипу наснилося, що його німа дочка зможе говорити, якщо нап'ється води з джерела неподалік. Чоловік довірився сновидінню. І сон справдився. Як знак великої шани Архип побудував поряд з джерелом храм. Туди почали приходити люди.
Язичникам не сподобалося поширення християнства в регіоні. Вони вирішили затопити храм та вбити Архипа. Архип впав навколішки і почав молитися архангелу Михаїлу, щоб той захистив храм.
Тоді зійшов Михаїл із небес, вдарив жезлом. В горі утворилася розщелина. Туди він і відправив усіх язичників.
Фото: gettyimages
Традиції свята Михайлове чудо
- у цей день віряни моляться архангелу Михаїлу за захист від злих духів і негоди
- до храму приносять люди пироги з різними начинками
- у цей день примирюються з сусідами
- закінчуються польові роботи
- перестають пасти корів
- незаміжні дівчата ворожать на судженого.
Прикмети свята Михайлове чудо
- якщо вранці холодно і туманно, то слід очікувати теплої осені та м'якої зими
- якщо ясно та тепло - передбачається сувора осінь і морозна зима
Що не можна робити в цей день
- не можна працювати в землі й на кухні
- не можна лаятися, сваритися
- не можна обманювати
- не можна мити голову
- не можна збирати чорницю
- не можна відмовляти в проханнях.
Молитва до архангела Михаїла
"Великий Архистратиже Божий, Михаїле, переможцю демонів і бісів,
перемагай і знищ всіх цих моїх ворогів – видимих і невидимих.
Випроси у Господа Вседержителя ласку: нехай Він спасе, зцілить і збереже мене
від всілякої хвороби й недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті –
сьогодні, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.94
- EUR Купівля 40.19Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе