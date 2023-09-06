Михайлове чудо. Що не можна робити та як молитися

Михайлове чудо: історія свята

За легендою колись архангел Михаїл врятував християнський храм від руйнування.

Якось християнину Архипу наснилося, що його німа дочка зможе говорити, якщо нап'ється води з джерела неподалік. Чоловік довірився сновидінню. І сон справдився. Як знак великої шани Архип побудував поряд з джерелом храм. Туди почали приходити люди.

Язичникам не сподобалося поширення християнства в регіоні. Вони вирішили затопити храм та вбити Архипа. Архип впав навколішки і почав молитися архангелу Михаїлу, щоб той захистив храм.

Тоді зійшов Михаїл із небес, вдарив жезлом. В горі утворилася розщелина. Туди він і відправив усіх язичників.

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Традиції свята Михайлове чудо

у цей день віряни моляться архангелу Михаїлу за захист від злих духів і негоди

до храму приносять люди пироги з різними начинками

у цей день примирюються з сусідами

закінчуються польові роботи

перестають пасти корів

незаміжні дівчата ворожать на судженого.

Прикмети свята Михайлове чудо

якщо вранці холодно і туманно, то слід очікувати теплої осені та м'якої зими

якщо ясно та тепло - передбачається сувора осінь і морозна зима

Що не можна робити в цей день

не можна працювати в землі й на кухні

не можна лаятися, сваритися

не можна обманювати

не можна мити голову

не можна збирати чорницю

не можна відмовляти в проханнях.

Молитва до архангела Михаїла

"Великий Архистратиже Божий, Михаїле, переможцю демонів і бісів,

перемагай і знищ всіх цих моїх ворогів – видимих і невидимих.

Випроси у Господа Вседержителя ласку: нехай Він спасе, зцілить і збереже мене

від всілякої хвороби й недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті –

сьогодні, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь".