У Миколаєві підірвуть мости при входженні росіян в місто, - мер

Про це у зверненні сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

"Мости в місті розведені та заміновані. Якщо окупант буде вриватися в місто і намагатися їх звести, вони будуть підірвані. Завтра будуть зведені мости. Будемо дивитися по ситуації. Зведення мостів відбувається виключно за наказом військової адміністрації" - повідомив Сєнкевич.

Він поділився своїми прогнозами на ніч.



"Мені здається, що в нас сьогодні можуть бути авіа- чи ракетні удари. Підготовка до заходу до міста і до міських війн", - резюмував він.

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