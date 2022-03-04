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Головна війна з Росією У Миколаєві підірвуть мости при входженні росіян в місто, - мер

У Миколаєві підірвуть мости при входженні росіян в місто, - мер

4 березня, 2022 п'ятниця
22:38

У Миколаєві мінують мости на випадок проникнення росіян в місто

Про це у зверненні сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

"Мости в місті розведені та заміновані. Якщо окупант буде вриватися в місто і намагатися їх звести, вони будуть підірвані. Завтра будуть зведені мости. Будемо дивитися по ситуації. Зведення мостів відбувається виключно за наказом військової адміністрації" - повідомив Сєнкевич.

Він  поділився своїми прогнозами на ніч.

"Мені здається, що в нас сьогодні можуть бути авіа- чи ракетні удари. Підготовка до заходу до міста і до міських війн", - резюмував він.

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Миколаїв
мінування
мости
вторгнення в Україну
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