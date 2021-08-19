Миколаївський глиноземний завод заявив про рейдерську атаку: просять Зеленського втрутитися
Миколаївський глиноземний завод заявив про спробу рейдерської атаки на підприємство
Про це пресслужба Миколаївського глиноземного заводу повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, працівники заводу залишили понад 2 тис. підписів під колективним зверненням до Зеленського щодо рейдерської атаки на підприємство. Листи також направили прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, генеральному прокурору Ірині Венедіктовій, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському та народним депутатам.
"Співробітники переконані - завод зіткнувся з потужною та добре спланованою рейдерською атакою, про що свідчать відразу кілька фактів", - зазначили у пресслужбі.
Зокрема, за даними журналістського розслідування, люди, які вказані у позові проти заводу як потерпілі, в реальнсті не існують, або не знали, що їх дані використовує громадська організація, яка подала відповідний позов.
Крім того, психологічна експертиза, на яку посилалась громадська організація у позові, визнана Міністерством юстиції не відповідною існуючим методикам, а експерти, які її виконали, притягнуті до дисциплінарної відповідальності, їхні свідоцтва призупинені. Також було встановлено, що дослідження проведено без опитування жодного з потерпілих, а замість документів використовувались роздруківки статей з інтернету. В інженерно-екологічній експертизі загалом не поставлено питання щодо впливу червоного шламу на здоров'я людини.
"Тож можемо констатувати, що Миколаївський глиноземний завод стикнувся з потужною та добре спланованою рейдерською атакою, в якій злагоджено діють «активісти», юристи, експерти, судді, тощо. Зараз всі вони - фігуранти кримінальних проваджень. Але продовжують тиснути через вуличні акції, розповсюдження недостовірної інформації в ЗМІ та введення в оману представників влади", - впевнені на підприємстві.
У пресслужбі додали, що прийняття будь-яких рішень на основі фальсифікованих документів може поставити під загрозу роботу заводу та поставить питання щодо зупинки виробництва.
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