Про це повідомляє Еспресо.TV.

Миколенко вийшов у стартовому складі ліверпульців та відіграв весь матч на лівому фланзі оборони. Ще в першому таймі команда українця зробила рахунок розгромним. Абдулає Дукуре зробив дубль, а Джейсон Стіл забив у власні ворота.

По перерві у "Евертона" два голи також забив Двайт Макніл. "Брайтон", який очолює екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, спромігся лише на один гол - у виконанні Алексіса Макаллістера.

"Евертон" переміг 5:1, набрав 32 очка та займає 17-те місце. "Брайтон" з 55 пунктами - сьомий.

Чемпіона Англії

35-й тур

8 травня

"Брайтон" - "Евертон" 1:5

Голи: Макаллістер, 79 - Дукуре, 1, 29, МСтіл, 35 (авт.), Макніл, 76, 90+6