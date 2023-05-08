Миколенко допоміг "Евертону" здобути сенсаційну перемогу в АПЛ
8 травня у 25-му турі чемпіонату Англії з футболу "Евертон" несподівано переміг "Брайтон" з рахунком 5:1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Миколенко вийшов у стартовому складі ліверпульців та відіграв весь матч на лівому фланзі оборони. Ще в першому таймі команда українця зробила рахунок розгромним. Абдулає Дукуре зробив дубль, а Джейсон Стіл забив у власні ворота.
По перерві у "Евертона" два голи також забив Двайт Макніл. "Брайтон", який очолює екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, спромігся лише на один гол - у виконанні Алексіса Макаллістера.
"Евертон" переміг 5:1, набрав 32 очка та займає 17-те місце. "Брайтон" з 55 пунктами - сьомий.
Чемпіона Англії
35-й тур
8 травня
"Брайтон" - "Евертон" 1:5
Голи: Макаллістер, 79 - Дукуре, 1, 29, МСтіл, 35 (авт.), Макніл, 76, 90+6
- 28 квітня Віталія Миколенка визнали найгіршим гравцем матчу "Евертон" - "Ньюкасл" у 33-му турі АПЛ.
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