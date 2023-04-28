Миколенка визнали найгіршим гравцем матчу "Евертон" - "Ньюкасл" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на WhoScored.

У 33-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Евертон" Віталія Миколенка поступився "Ньюкаслу" з рахунком 1:4. Найгіршим гравцем визнаносаме українця, його нагородили оцінкою 5,8. Такий бал і в Ніла Мопе, який вийшов на поле на 73-й хвилині.

Миколенко відіграв проти "Ньюкасла" весь матч. 23-річний українець не заблокував жодного удару, не провів жодного відбору, не провів жодної верхової дуелі, зробив 51 дотик до м’яча, віддав 70% точних передач та не зробив жодного точного навісу.

У турнірній таблиці АПЛ "Евертон" з 28 балами перебуває на 19-й позиції, у зоні вильоту. Відставання від 17-го місця, яке забезпечить місце в лізі, лише 2 пункти.

"Ньюкасл" перебуває на третій сходинці і фактично забезпечив собі місце у Лізі чемпіонів.