Миколу Бажана було завербовано спецслужбою Сталіна, але "органи" йому не довіряли і постійно за ним стежили, - дослідниця Ярина Цимбал

Про це літературознавиця Ярина Цимбал розповіла в програмі "Історична правда з Вахтангом Кіпіані", що вийшла сьогодні, 10 жовтня 2021 року, на Еспресо.TV.



В якості прикладу вона навела випадок Миколи Бажана, про якого може скластися думка як про лояльного комуністичному Кремлю, адже з часом він став, висловлюючись сучасною мовою, "віце-прем'єром" в підконтрольному Москві "уряді" Радянської України.



"Ми знаємо про Миколу Бажана, що він агент "Петро Уманьский", тому що у його справі-формулярі - його агентурна справа не зберіглася, але у його справі-формулярі, справі стеження за ним з кінця 20-их років допоки він не обіймав посади в уряді - збереглися дані самих органів ДПУ (радянського Державного політичного управління - ред.) про те, що він агент "Петро Уманьский" і про те, що з нього не брали підписку про нерозголошення", - пояснила дослідниця.







"З ним усна просто була домовленість", - наголосила Ярина Цимбал.



При цьому наразі точно не відомо, що Бажан отримував від ОДПУ гроші, чого не можна сказати про Юрія Смолича (агент "Стріла"), в розсекречнених документах відносно якого є свідчення відносно сум грошової винагороди кінця 40-их років. В 30-тих, додала Ярина Цимбал, він, не виключено, працював безкоштовно.



Аби краще розуміти цих авторів, їхнє життя і погляди, підсумувала науковиця, необхідно читати залишені ними літературні шедеври.



День народження Миколи Платоновича Бажана, нагадаємо, був учора, 9 жовтня.