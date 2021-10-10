Миколу Бажана було завербовано спецслужбою Сталіна, але "органи" йому не довіряли і постійно за ним стежили, - дослідниця Ярина Цимбал
За часів сталінізму талановиті українські письменники і поети зі страху погоджувалися на співпрацю з ОДПУ та НКВС, але це не значить, що ті їм довіряли
Про це літературознавиця Ярина Цимбал розповіла в програмі "Історична правда з Вахтангом Кіпіані", що вийшла сьогодні, 10 жовтня 2021 року, на Еспресо.TV.
В якості прикладу вона навела випадок Миколи Бажана, про якого може скластися думка як про лояльного комуністичному Кремлю, адже з часом він став, висловлюючись сучасною мовою, "віце-прем'єром" в підконтрольному Москві "уряді" Радянської України.
"Ми знаємо про Миколу Бажана, що він агент "Петро Уманьский", тому що у його справі-формулярі - його агентурна справа не зберіглася, але у його справі-формулярі, справі стеження за ним з кінця 20-их років допоки він не обіймав посади в уряді - збереглися дані самих органів ДПУ (радянського Державного політичного управління - ред.) про те, що він агент "Петро Уманьский" і про те, що з нього не брали підписку про нерозголошення", - пояснила дослідниця.
"З ним усна просто була домовленість", - наголосила Ярина Цимбал.
При цьому наразі точно не відомо, що Бажан отримував від ОДПУ гроші, чого не можна сказати про Юрія Смолича (агент "Стріла"), в розсекречнених документах відносно якого є свідчення відносно сум грошової винагороди кінця 40-их років. В 30-тих, додала Ярина Цимбал, він, не виключено, працював безкоштовно.
Аби краще розуміти цих авторів, їхнє життя і погляди, підсумувала науковиця, необхідно читати залишені ними літературні шедеври.
- День народження Миколи Платоновича Бажана, нагадаємо, був учора, 9 жовтня.
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