Мікроелектроніку нам забезпечить Білорусь: в РФ "спростовують" інформацію про використання деталей з китайських пралок для військових кораблів
У Росії змушені виправдовуватись після того, як з'явилась інформація, що моряки каспійського флоту відмовляються виходити в море через аварійний стан кораблів, які ремонтують деталями з китайської побутової техніки
Цей "фейк українських пропагандистів" намагаються спростувати у міноборони РФ.
"Які саме елементи від побутової техніки можна використати у найскладнішій електроніці корабля ВМФ, українським пропагандистам пояснити важко. Також не наводиться жодного конкретного випадку, де для ремонту бойової одиниці довелося б розібрати пральну машинку. Ця новина дуже нагадує вкидання про російські танки, в яких також нібито використовується електроніка від побутової техніки", - зазначають у телеграмі міноборони РФ.
Далі російські військові наводять перелік вітчизняних підприємств, які їм у цьому допомагають, проте визнають, що не здатні самостійно впоратись з забезпеченням потреб. Тому "Росія має намір об'єднати зусилля у виробництві мікроелектроніки з Білорусією, щоб повністю забезпечити військову та громадянську сферу".
Як повідомлялось раніше, українська розвідка розповіла, що моряки каспійської флотилії РФ відмовляються виконувати бойові завдання. Причина в аварійному стані кораблів. Запроваджені проти Росії міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання та дизельне устаткування суден. Замість оригінальних запчастин встановили агрегати від побутової техніки китайського виробництва.
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