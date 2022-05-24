Цей "фейк українських пропагандистів" намагаються спростувати у міноборони РФ.

"Які саме елементи від побутової техніки можна використати у найскладнішій електроніці корабля ВМФ, українським пропагандистам пояснити важко. Також не наводиться жодного конкретного випадку, де для ремонту бойової одиниці довелося б розібрати пральну машинку. Ця новина дуже нагадує вкидання про російські танки, в яких також нібито використовується електроніка від побутової техніки", - зазначають у телеграмі міноборони РФ.

Далі російські військові наводять перелік вітчизняних підприємств, які їм у цьому допомагають, проте визнають, що не здатні самостійно впоратись з забезпеченням потреб. Тому "Росія має намір об'єднати зусилля у виробництві мікроелектроніки з Білорусією, щоб повністю забезпечити військову та громадянську сферу".

Як повідомлялось раніше, українська розвідка розповіла, що моряки каспійської флотилії РФ відмовляються виконувати бойові завдання. Причина в аварійному стані кораблів. Запроваджені проти Росії міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання та дизельне устаткування суден. Замість оригінальних запчастин встановили агрегати від побутової техніки китайського виробництва.

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