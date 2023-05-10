"Мілан" - "Інтер": онлайн-трансляція півфіналу Ліга чемпіонів

У середу, 10 травня, у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів зустрічаються італійські "Мілан" та "Інтер". Еспресо.TV проведе текстовий онлайн гри. Початок — о 22:00.

У плей-офф "Мілан" пройшов англійський "Тоттенгем" (1:0, 0:0) та італійський "Наполі" (1:0, 1:1), а "Інтер" вибив португальські "Порту" (1:0, 0:0) та "Бенфіку" (2:0, 3:3).

У нинішньому сезоні міланські клуби зустрічалися у дербі тричі. У чемпіонаті Італії команди обмінялися перемогами. У вересні 2022 року "Мілан" виграв з рахунком 3:2, у лютому 2023-го "Інтер" взяв реванш - 1:0. 18 січня у матчі за Суперкубок Італії "Інтер" розбив найпринциповішого суперника з рахунком 3:0.