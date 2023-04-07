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Головна Спорт "Мілан" сенсаційно втратив очки у матчі з "Емполі" в Серії А

"Мілан" сенсаційно втратив очки у матчі з "Емполі" в Серії А

7 квітня, 2023 п'ятниця
23:59
Спорт Мілан, Тео Ернандес, Серія А, чемпіонат Італії

У 29-му турі чемпіонату Італії з футболу італійський "Мілан" зіграв внічию проти "Емполі"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч несподівано закінчився внічию 0:0. "Мілан" завдав 22 удари по воротах суперника, а "Емполі" пробив лише двічі.

У турнірній таблиці Серії А "Мілан" займає третю позицію з 52 балами. Команда Стефано Піолі відстає від першого місця на 22 очки і фактично втратила шанси на чемпіонство.

"Емполі" на 14-й позиції з 32 балами і перебуває на відстані 13 очок від зони вильоту. 

До кінця чемпіонату ще 9 матчів.

Серія А

29-й тур

7 квітня

"Мілан" - "Емполі" 0:0

футбол
Італія
Мілан
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