"Мілан" сенсаційно втратив очки у матчі з "Емполі" в Серії А
У 29-му турі чемпіонату Італії з футболу італійський "Мілан" зіграв внічию проти "Емполі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч несподівано закінчився внічию 0:0. "Мілан" завдав 22 удари по воротах суперника, а "Емполі" пробив лише двічі.
У турнірній таблиці Серії А "Мілан" займає третю позицію з 52 балами. Команда Стефано Піолі відстає від першого місця на 22 очки і фактично втратила шанси на чемпіонство.
"Емполі" на 14-й позиції з 32 балами і перебуває на відстані 13 очок від зони вильоту.
До кінця чемпіонату ще 9 матчів.
Серія А
29-й тур
7 квітня
"Мілан" - "Емполі" 0:0
- 8 березня "Мілан" здолав англійський "Тоттенгем" і вперше за 11 років вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.
- 19 березня форвард "Мілану" Златан Ібрагімович став найстаршим гравцем, який забив гол в чемпіонаті Італії
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