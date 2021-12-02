"Мілан" втратив героя Євро-2020 через травму
Захисник італійського "Мілана" Сімон К'єр травмувався і тепер перенесе операцію на коліні
Про це у Twitter повідомив авторитетний інсайдер Антоніо Вітьєлло.
Сімон К'єр отримав травму у матчі "Дженоа" - "Мілан" у 15-му турі Серії А, де його команда перемогла колектив Андрія Шевченка з рахунком 3:0.
Обстеження підтвердило необхідність проведення артроскопії лівого коліна для відновлення ушкодженої зв'язки. Терміни відновлення К'єра стануть відомі пізніше. На нього чекає операція, футболіст вже точно не зіграє у цьому році.
Сімон К'єр перейшов у "Мілан" у січні 2020 року на правах оренди із "Севільї", а вже через пів року італійський топ-клуб викупив його за 3,68 млн євро.
У цьому сезоні К'єр провів 11 матчів у Серії А і є фундаментальним гравцем "Мілану". Transfermarkt оцінює його у 10 млн євро. Футболіст був номінований на нагороду "Золотий м'яч-2021" і посів 18-те місце в голосуванні.
32-річний К'єр, який є капітаном збірної Данії, став одним з головних зірок Євро-2020, коли врятував Крістіана Еріксена від смерті прямо на футбольному полі.
- 8 жовтня захисник "Мілану" Сімон К'єр потрапив у список претендентів на "Золотий м'яч-2021".
- 27 жовтня "Мілан" продовжив контракт з центрбеком Сімоном К'єром.
- 1 грудня у 15-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Мілану" з рахунком 0:3.
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