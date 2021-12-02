"Мілан" втратив героя Євро-2020 через травму

Про це у Twitter повідомив авторитетний інсайдер Антоніо Вітьєлло.



Сімон К'єр отримав травму у матчі "Дженоа" - "Мілан" у 15-му турі Серії А, де його команда перемогла колектив Андрія Шевченка з рахунком 3:0.



Обстеження підтвердило необхідність проведення артроскопії лівого коліна для відновлення ушкодженої зв'язки. Терміни відновлення К'єра стануть відомі пізніше. На нього чекає операція, футболіст вже точно не зіграє у цьому році.



Сімон К'єр перейшов у "Мілан" у січні 2020 року на правах оренди із "Севільї", а вже через пів року італійський топ-клуб викупив його за 3,68 млн євро.



У цьому сезоні К'єр провів 11 матчів у Серії А і є фундаментальним гравцем "Мілану". Transfermarkt оцінює його у 10 млн євро. Футболіст був номінований на нагороду "Золотий м'яч-2021" і посів 18-те місце в голосуванні.



32-річний К'єр, який є капітаном збірної Данії, став одним з головних зірок Євро-2020, коли врятував Крістіана Еріксена від смерті прямо на футбольному полі.

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