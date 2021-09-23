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Мілевський офіційно оголосив про завершення кар'єри

23 вересня, 2021 четвер
12:27
Спорт Артем Мілевський

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський оголосив про завершення кар'єри

Про це Мілевський заявив на власному каналі в YouTube. 

"Ось і настав час прощатися з професійним футболом. Дуже багато емоцій і думок. Більше 20 років у футболі, хоч були і недовгі паузи, які тільки допомогли мені продовжувати грати і отримувати кайф. У цей важливий для мене день, я напишу листа собі 15-річному. Хлопцеві, який тільки приїхав в київське "Динамо" з Мінська. У мене була дуже цікава і непроста кар'єра.Дивіться відео і все зрозумієте", - написав Мілевський. 

Останнім клубом 36-річного Артема Мілевського був "Минай". Після завершення минулого сезону він став вільним агентом, але так і не зміг знайти нову команду. 

Мілевський у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське. З 2002 до 2013 року виступав за київське "Динамо". Також грав за хорватські "Хайдук" і "Спліт", російський "Тосно", румунську "Конкордію", угорську "Кішварду", турецький "Газіантепспор" та білоруське "Динамо" з Бреста. 

За збірну України зіграв 50 матчів та забив 8 голів.
 

 

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футбол
Динамо
Збірна України
Артем Мілевський
завершення кар'єри
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