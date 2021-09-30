Мілевський розповів про що в своїй кар'єрі шкодує найбільше
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський розповів, що шкодує, як склалась його кар'єра в київському "Динамо"
Про це Мілевський розказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходят Слухи".
"Про що шкодую? Такого не багато. Можливо, хотів би щось в минулому змінити - напевно, це стосується футболу. Треба було себе трішки... З "Динамо" Київ все зробити по-іншому, і, можливо, я б тоді ще пограв пару сезонів, пару років, якщо залишився б в команді", - сказав Артем Мілевський.
Останнім клубом 36-річного Артема Мілевського був "Минай". Після завершення минулого сезону він став вільним агентом, але так і не зміг знайти нову команду.
Мілевський у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське. З 2002 до 2013 року виступав за київське "Динамо". Також грав за хорватські "Хайдук" і "Спліт", російський "Тосно", румунську "Конкордію", угорську "Кішварду", турецький "Газіантепспор" та білоруське "Динамо" з Бреста.
За збірну України зіграв 50 матчів та забив 8 голів.
- 23 вересня Артем Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста.
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