Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У них не було спілкування з представниками Енергоатому, з персоналом ЗАЕС. Персонал станції перебуває під жорстким тиском. Ми знаємо про тортури в Енергодарі. Мілітарна присутність РФ не дозволяє працювати персоналу, який перебуває під тиском", - зауважив Оржель.

За його словами, ця ситуація не забезпечує безпеку експлуатації ядерної установки.

"Є факт, що у машинних залах ЗАЕС стоїть військова техніка РФ, але місія МАГАТЕ цього не побачила, або їм цього не показали", - підкреслив Оржель.

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС відбулася 1 вересня. Гроссі назвав її "технічною".

За словами президента Зеленського, окупанти намагалися перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок, 6 вересня, відзвітує перед Радою Безпеки ООН про візит місії Агентства на Запорізьку АЕС

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