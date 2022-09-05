Мілітарна присутність РФ не дозволяє працювати персоналу ЗАЕС, який перебуває під тиском, - ексміністр енергетики та захисту довкілля України Оржель
Міністр енергетики та захисту довкілля України (2019-2020 рр.) Олексій Оржель вважає, що у місії МАГАТЕ немає мандату оцінки мілітарної складової на ЗАЕС
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У них не було спілкування з представниками Енергоатому, з персоналом ЗАЕС. Персонал станції перебуває під жорстким тиском. Ми знаємо про тортури в Енергодарі. Мілітарна присутність РФ не дозволяє працювати персоналу, який перебуває під тиском", - зауважив Оржель.
За його словами, ця ситуація не забезпечує безпеку експлуатації ядерної установки.
"Є факт, що у машинних залах ЗАЕС стоїть військова техніка РФ, але місія МАГАТЕ цього не побачила, або їм цього не показали", - підкреслив Оржель.
- Місія МАГАТЕ на ЗАЕС відбулася 1 вересня. Гроссі назвав її "технічною".
- За словами президента Зеленського, окупанти намагалися перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок, 6 вересня, відзвітує перед Радою Безпеки ООН про візит місії Агентства на Запорізьку АЕС
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