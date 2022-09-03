МАГАТЕ відзвітує в ООН про місію на Запорізькій АЕС у вівторок, 6 вересня

Про це він заявив на пресконференції в аеропорту Відні після повернення з України.

"Зараз ми намагаємося дати поглиблену оцінку ситуації. І я планую зробити попередній звіт наступного тижня, як тільки ми матимемо повну картину", - сказав Гроссі, відповідаючи на запитання, коли він зробить звіт про поїздку на ЗАЕС для ради керуючих МАГАТЕ.

Він додав, що у вівторок також відзвітує перед Радою Безпеки ООН "про наші висновки та те, що відбувається".

За словами гендиректора МАГАТЕ, наразі на Запорізькій АЕС склалася "унікальна та безпрецедентна" ситуація, коли "є українська атомна станція, яка контролюється російськими окупаційними силами".

На запитання, чи дізналося МАГАТЕ за результатами візиту чогось нового, Гроссі відповів: "Ми знали багато, але, звичайно наша робота – це інспектування. І різниця між бути там і не бути – це як різниця між днем та ніччю. Тому ми мали багато інформації про різні речі, але тепер я та мої технічні експерти маємо змогу оцінити їх серйозність".

За словами Гроссі, тепер МАГАТЕ знає "набагато більше" і продовжує отримувати більше інформації з огляду на те, що частина експертів залишилася на Запорізькій АЕС.

Також він зазначив, що питання повернення ЗАЕС під контроль України – "поза межами можливостей" МАГАТЕ, яке займається інспектуванням та технічними питаннями.

При цьому Гроссі не згадав про необхідність створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. На запитання журналістів про критику МАГАТЕ з боку України за відсутність таких закликів він заявив, що кожна держава "має право очікувати, що Агентство говоритиме те, що їй би хотілося".

2 вересня співробітник ЗАЕС розповів, що окупанти водили місію МАГАТЕ лише своїм маршрутом по станції: "Це був цирк".

Першими висновками про перебування на ЗАЕС поділився очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За словами президента Зеленського, окупанти намагалися перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС.

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС відбулася 1 вересня. Гроссі назвав її "технічною".

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