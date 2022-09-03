English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією МАГАТЕ відзвітує в ООН про місію на Запорізькій АЕС у вівторок, 6 вересня

МАГАТЕ відзвітує в ООН про місію на Запорізькій АЕС у вівторок, 6 вересня

3 вересня, 2022 субота
00:22
війна з Росією Рафаель Гроссі МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок відзвітує перед Радою Безпеки ООН про візит місії Агентства на Запорізьку АЕС

Про це він заявив на пресконференції в аеропорту Відні після повернення з України.

"Зараз ми намагаємося дати поглиблену оцінку ситуації. І я планую зробити попередній звіт наступного тижня, як тільки ми матимемо повну картину", - сказав Гроссі, відповідаючи на запитання, коли він зробить звіт про поїздку на ЗАЕС для ради керуючих МАГАТЕ.

Він додав, що у вівторок також відзвітує перед Радою Безпеки ООН "про наші висновки та те, що відбувається".

За словами гендиректора МАГАТЕ, наразі на Запорізькій АЕС склалася "унікальна та безпрецедентна" ситуація, коли "є українська атомна станція, яка контролюється російськими окупаційними силами".

На запитання, чи дізналося МАГАТЕ за результатами візиту чогось нового, Гроссі відповів: "Ми знали багато, але, звичайно наша робота – це інспектування. І різниця між бути там і не бути – це як різниця між днем та ніччю. Тому ми мали багато інформації про різні речі, але тепер я та мої технічні експерти маємо змогу оцінити їх серйозність".

За словами Гроссі, тепер МАГАТЕ знає "набагато більше" і продовжує отримувати більше інформації з огляду на те, що частина експертів залишилася на Запорізькій АЕС.

Також він зазначив, що питання повернення ЗАЕС під контроль України – "поза межами можливостей" МАГАТЕ, яке займається інспектуванням та технічними питаннями.

При цьому Гроссі не згадав про необхідність створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. На запитання журналістів про критику МАГАТЕ з боку України за відсутність таких закликів він заявив, що кожна держава "має право очікувати, що Агентство говоритиме те, що їй би хотілося".

  • 2 вересня співробітник ЗАЕС розповів, що окупанти водили місію МАГАТЕ лише своїм маршрутом по станції: "Це був цирк".
  • Першими висновками про перебування на ЗАЕС поділився очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
  • За словами президента Зеленського, окупанти намагалися перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС.
  • Місія МАГАТЕ на ЗАЕС відбулася 1 вересня. Гроссі назвав її "технічною".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ООН
ядерна безпека
Запорізька АЕС
Читайте також:
Журналісти ідентифікували воєнного злочинця
1 вересня, 2022 четвер
Вихвалявся обстрілами й катуваннями. Журналісти ідентифікували особу російського воєнного злочинця
ЗАЕС окупанти
2 вересня, 2022 п'ятниця
Росіяни вивезли всю військову техніку зі ЗАЕС, - Генштаб
Деонтей Вайлдер
31 серпня, 2022 середа
Вайлдер змінив думку про шанси Усика у бою з Ф'юрі
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.28
    Продаж 40.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
3 вересня
00:19
Ярослава Магучіх
Найкращий результат сезону. Легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
00:07
Денис Шмигаль
Російському суспільству потрібен холодний душ. Шмигаль наполягає на візових заборонах для громадян РФ
2022, п'ятниця
2 вересня
23:56
На Сумщині внаслідок російського обстрілу загорівся ліс, вогонь перекинувся на територію РФ
23:49
Латвія вже передала чотири вертольоти Повітряним силам ЗСУ
"Росія може засмутитись?" Президент і міністр оборони Латвії закликають передати Україні літаки і танки
23:31
Газпром
Газпром бреше про несправність Північного потоку, - Єврокомісія
23:26
Володимир Кличко
Вам не потрібно бути українцем, щоб підтримувати нас, - Кличко звернувся до іноземців
23:07
путін, шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 вересня
22:55
російська армія
Учасників "спецоперації" в Україні Росія купує роздачею землі у Криму та під Москвою
22:39
Джо Байден
Ще $13,7 млрд. Байден просить конгрес США дати додаткові кошти Україні
22:21
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
"Ухвалені певні рішення": Зеленський відзвітував про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
22:19
Оновлено
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Я ніколи не відправлю людину туди, куди сам спершу не поїду, - очільник МАГАТЕ про місію на ЗАЕС
22:14
Twitter, флешмоб
Вірусний флешмоб у Twitter. Долучилися навіть Байден, Зеленський, Джонсон
22:10
Зеленський
Зеленський закликав ЄС обмежити ціну на російський газ
21:55
війна діти
МВС назвало цифри вбитих і поранених росіянами цивільних українців
21:34
путін путлер
"Ганьба для Путіна та Росії": юристка Загребельська пояснила, що означатиме для РФ програш у війні
21:12
путлер шойгу
Між "паркетними генералами" Кремля спалахнула війна за статус нового путінського фаворита, - РНБО
21:09
Ексклюзив
окупанти
Росіяни послаблюють свої позиції на Донбасі, перекидаючи війська на Південь України, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
20:59
Аналітика
Сергій Згурець
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині може тривати декілька місяців. Колонка Сергія Згурця
20:58
Керченський міст перекривали, щоб вивезти награбоване і родини окупантів, - Наталія Гуменюк
20:57
Олександр Усик
Хочеться побоксувати на "Олімпійському", а потім зав'язувати, - Усик заговорив про завершення кар'єри
20:43
Олаф Шольц
Партія миру. Соратники Шольца зі СДПН вимагають "мирних ініціатив" у війні з Росією, - Der Spiegel
20:39
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:30
пожежа
На Дніпропетровщині через обстріли сталась пожежа. Вигоріло 4 гектари лісу
20:28
Північний потік газ
Через несправність. Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік"
20:18
Олександр Ткаченко
Музей тут точно не винен. Міністр Ткаченко проти закриття музею Булгакова у Києві
20:09
росія хакер
"Необхідне IT-ембарго, агресор повинен потрапити до кам'яного віку": у Держспецзв'язку заявили, що РФ роками зрощувала кібертероризм
19:48
УПЛ: "Шахтар" у меншості переміг "Рух". Результати і розклад усіх матчів 3-го туру
19:39
мародер
Рота росіян, яка втекла з Херсону у Крим, вивезла вкрадене майно в 5 тентованих вантажівках
19:31
кадирівці
Кадирівці намагаються просунутись в напрямку Бахмута
19:02
зерно порт
Суд заарештував 6 суден, які вивозили з Криму викрадене окупантами українське зерно
19:01
Лукашенко
У Бресті виявлено дислокацію безпілотників, які призначені для розвідки в Україні
18:59
путін путлер
Путін може готувати нові сили для наступу в Україні восени та взимку, – ISW
18:54
ЗАЕС окупанти
Росіяни вивезли всю військову техніку зі ЗАЕС, - Генштаб
18:54
Ексклюзив
САУ CAESAR
Знищити позицію ворога за декілька хвилин: французька САУ CAESAR в руках ЗСУ
18:50
путін
Росіяни намагаються повністю окупувати Донецьку область: у Генштабі ЗСУ розповіли про плани окупантів
18:35
Олександр Ткаченко
Україна й Британія розробляють проєкт для посилення мовлення на тимчасово окупованих територіях
17:56
ЄС
Держави ЄС, крім Угорщини, домовилися про 5 млрд євро макрофіну для України, - ЗМІ
17:37
Євробаскет, збірна України з баскетболу, баскетбол
Україна розгромно перемогла Велику Британію у першому матчі Євробаскету-2022
17:34
Ексклюзив
російський окупант
Росії потрібна вся Молдова для дестабілізації східного флангу НАТО, - молдовський ексміністр оборони Шалару
17:26
морська міна
Біля Одеси вибухнула російська морська міна
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV