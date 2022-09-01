Гроссі назвав "технічною" місію МАГАТЕ на ЗАЕС

Про це повідомляє Reuters.

"Місія займе кілька днів, і якщо ми зможемо встановити постійну присутність (на ЗАЕС, – ред.) або продовження присутності… тоді її буде продовжено. Але цей перший сегмент, як кажуть, займе кілька днів", - зауважив він.

Гроссі назвав візит своєї команди "технічною місією", яка "спрямована на запобігання ядерній аварії".

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На запитання журналістів про плани створення демілітаризованої зони на АЕС голова МАГАТЕ сказав, що "це питання політичної волі".

"Це місія, мета якої - запобігти ядерній аварії. І зберегти це важливу атомну електростанцію", - зазначив він.

Місія прибула раніше 31 серпня в українське місто Запоріжжя, в 55 км від станції.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 серпня, зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у Києві. Він висловив сподівання, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу.

Зранку 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва у бік Запорізької АЕС.

Росіяни відмовили місії МАГАТЕ на ЗАЕС у спецперепустках і змусили чекати в загальній черзі на в'їзд в окуповану частину Запоріжжя, натякаючи, що через Росію було б швидше.

31 серпня Міненерго обговорило з МАГАТЕ та передало місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію.

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