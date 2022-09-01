Гроссі назвав "технічною" місію МАГАТЕ на ЗАЕС
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі назвав візит агентства на Запорізьку атомну електростанцію "технічною місією", яка спрямована на запобігання ядерного вибуху
Про це повідомляє Reuters.
"Місія займе кілька днів, і якщо ми зможемо встановити постійну присутність (на ЗАЕС, – ред.) або продовження присутності… тоді її буде продовжено. Але цей перший сегмент, як кажуть, займе кілька днів", - зауважив він.
Гроссі назвав візит своєї команди "технічною місією", яка "спрямована на запобігання ядерній аварії".
Читайте також: МАГАТЕ має оцінити готовність працівників ЗАЕС діяти у випадку аварії, - заступник директора Інституту проблем безпеки АЕС
На запитання журналістів про плани створення демілітаризованої зони на АЕС голова МАГАТЕ сказав, що "це питання політичної волі".
"Це місія, мета якої - запобігти ядерній аварії. І зберегти це важливу атомну електростанцію", - зазначив він.
Місія прибула раніше 31 серпня в українське місто Запоріжжя, в 55 км від станції.
- 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
- Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 серпня, зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у Києві. Він висловив сподівання, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу.
- Зранку 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва у бік Запорізької АЕС.
- Росіяни відмовили місії МАГАТЕ на ЗАЕС у спецперепустках і змусили чекати в загальній черзі на в'їзд в окуповану частину Запоріжжя, натякаючи, що через Росію було б швидше.
- 31 серпня Міненерго обговорило з МАГАТЕ та передало місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.25
-
EUR
Купівля 39.43Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе