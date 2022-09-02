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Головна війна з Росією Я ніколи не відправлю людину туди, куди сам спершу не поїду, - очільник МАГАТЕ про місію на ЗАЕС
Оновлено

Я ніколи не відправлю людину туди, куди сам спершу не поїду, - очільник МАГАТЕ про місію на ЗАЕС

2 вересня, 2022 п'ятниця
22:19
війна з Росією Рафаель Гроссі МАГАТЕ

Рафаель Гроссі розповів про перші враження від перебування на українській АЕС, захопленій окупантами

Про це він заявив на пресконференції.

"Ситуація складна і сповнена викликів, — сказав Гроссі. - Ми вже там, постійно на зв'язку і, якщо щось трапиться, вживатимемо необхідних заходів".

Він уточнив, що замість шести учасників місії, як планувалося раніше, на ЗАЕС залишаться лише двоє представників МАГАТЕ.

"Я ніколи не відправлю людину туди, куди сам спершу не поїду", - заявив голова Агентства, наголосивши таким чином на тому, що його висновки є не тільки не суб'єктивними, але й емпіричними. 

"Ми побачили те, що я хотів, що було у запиті. Навіть коли ми просто проходили повз якісь зали й бачили, що потрібно роздивитися щось більш конкретно. Я казав: "Нам треба туди". І нас проводили. Я хочу ще раз на цьому наголосили, бо я вважаю, що це дуже важливо. Нам вдалося побачити все, що ми хотіли", - сказав Гроссі. 

Щодо ситуації на ядерному об'єкті, то Гроссі заявив, що хотів би бути чітким і зрозумілим. 

"Фізична цілісність об'єктів - "червона", навіть "дуже червона". Бо ми бачили воєнні дії навколо АЕС, я зміг побачити на власні очі вплив, пробоїни, знаки чи залишки снарядів на будівлях. Це означає, що фізична цілісність об'єктів була порушена і неодноразово", - сказав глава МАГАТЕ.

Функціональну здатність систем МАГАТЕ наразі оцінила "жовтим кольором". Це стосується порушення комунікацій, кабелів, які ще досі не усунуті, але не впливають радикально на діяльність АЕС.

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Умови функціональності колективу, за словами Гроссі, викликали у місії "певні перестороги". Ситуація на ЗАЕС - "унікальна" - "українська атомна станція контролюється російськими окупаційними силами, що власне створили цю ситуацію".

"Є такий спосіб співіснування, за якого таки діють два енергоблоки", - сказав Гроссі.

"Я досі вважаю, що ситуація надзвичайно важка, сповнена серйозних викликів. Ми будемо вимагати постійну підтримку і моніторингу, який ми намагаємося надати зараз, перебуваючи там", – сказав Ґроссі.

"Ми отримуємо цю інформацію практично весь час і безперервно. І зараз ми намагаємося глибинним чином її оцінити – якою є поточна ситуація. Я сподіваюся видати звіт якомога раніше на початку наступного тижня, щойно у нас з’явиться повна картинка розуміння ситуації до завершення вихідних", – повідомив очільник МАГАТЕ.

  • 2 вересня співробітник ЗАЕС розповів, що окупанти водили місію МАГАТЕ лише своїм маршрутом по станції: "Це був цирк".
  • За словами президента Зеленського, окупанти намагалися перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС.
  • 1 вересня Гроссі назвав "технічною" місію МАГАТЕ на ЗАЕС

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