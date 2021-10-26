Мільярдер Безос будує орбітальну станцію для дослідників, бізнесменів та туристів

Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin та Sierra Space будують власну космічну станцію, яка використовуватиметься, зокрема, в комерційних цілях.



Як повідомляє Deutsche Welle, станція під назвою "Орбітальний риф" (Orbital Reef) розташовуватиметься на низькій навколоземній орбіті. Ввести її в експлуатацію планується між 2025 та 2030 роками.



"Орбітальний риф" функціонуватиме як "багатофункціональний бізнес-парк" для дослідників, бізнесменів, туристів та інших клієнтів компанії. Скористатися його послугами зможуть, наприклад, ті, хто знімає фільм під час мікрогравітації, має намір відкрити космічний готель або проводить наукові дослідження, пов'язані з космосом.



"Орбітальний риф" буде майже таким самим великим, як Міжнародна космічна станція, і зможе вмістити близько 10 осіб.



Blue Origin працює над власною космічною станцією вже як мінімум рік.



У вересні 2020 року телеканал CNBC повідомляв, що компанія відкрила набір на вакансію "керівника розробки орбітального довкілля".